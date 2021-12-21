學童校內遭撞昏回家吐血休養 桃園家長求助新北議員控校方消極

桃園市幸福國小學童在校遭同學撞擊倒地、受傷嚴重，家長指控校方態度消極，向新北市議員劉美芳陳情。（記者賴筱桐攝）

2021/12/21 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕就讀桃園市幸福國小的王姓學童，10月28日在學校上課時，遭同學強力撞擊後倒地，造成嚴重性顴骨閉鎖性骨折及眼瞼擦傷，至今仍在家休養。家長今天在新北市議員劉美芳陪同下召開記者會，指控校方態度消極，把責任推給家長會，家長會要求王媽媽先道歉，才能獲得賠償。校方回應，事發後持續和學生家長保持聯繫，並協助申請教育部學產基金補助和保險理賠，家長不用擔心龐大的醫藥費支出。

來自單親家庭的王媽媽表示，監視器畫面顯示，當天孩子在學校穿堂玩耍，不小心被同學撞倒，走幾步路後昏倒在地，在場老師處置消極，沒有立即打119叫救護車，而是打電話請家長接回家，回家後孩子一直反映不舒服、疲累、想吐，結果吐了一大袋血，她嚇得趕快送林口長庚醫院治療。

王媽媽指控說，撞擊造成孩子嚴重性顴骨閉鎖性骨折及眼瞼周圍區域擦傷，住院治療5天，期間校方雖赴醫院關心，卻請家長會出面協調，家長會認為她在個人臉書的PO文影響學校名譽，要求她先道歉才能獲得一筆賠償金，明明自己才是被害者，竟然要道歉，令人匪夷所思。

劉美芳認為，學校是孩子學習的園地，應該是安全的環境，讓家長放心，但幸福國小忽視校安，發生嚴重意外，校方難辭其咎，事發後學校未積極補救，卻多次卸責，明顯想大事化小、小事化無，令家長心寒，希望校方負起責任，處分失職人員。

幸福國小郭主任表示，當天學童被撞倒後，在場的老師上前關心，學童倒地後尚有反應，可自行爬起來，在老師引導下走到辦公室，由老師協助傷口清理，並立即聯繫家長，事發後校方一直和家長保持聯繫，協助申請學生團體平安保險理賠，並申請教育部學產基金1萬元補助，教育部已審核通過，待核撥款項，家長不用擔心醫藥費問題，校方也積極尋求其他資源，協助家長減輕經濟負擔，度過難關。

幸福國小家長會陳姓會長說，針對這起意外事件，事發後學校、家長會都積極處置、表達慰問，教育局調查報告已出爐，結果顯示學校處置並無疏失，但該名家長找媒體、民意代表開記者會，並在社群網站發表不實言論和指控，已嚴重傷害學校名譽，家長會成員發起連署，希望王姓學童的母親能澄清事實、說明真相，否則家長會將尋求司法途徑解決，還給學校一個公道。

桃園市幸福國小學童遭同學撞擊倒地，造成臉骨折及眼睛周圍受傷嚴重。（家長提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法