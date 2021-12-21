獨居婦人摔倒無援 金山警、消聯手救人

消防隊員將跌倒受傷的江婦抱起，抬上擔架後，送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

2021/12/21 09:51

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市石門區一名江姓獨居婦人久未出門，當地里長擔心她發生意外，16日晚間便拜託警方前往查看。警方趕緊聯繫石門消防分隊一起前往江家，準備救援。警、消抵達時，聽見江婦微弱的求救聲，立刻從未上鎖後門進入，將跌倒受傷的江婦送醫救治。家屬非常感謝警、消協助，今日上午再次致電到分局，感謝警方幫忙。

金山警分局石門分駐所警員李宗翰執行勤區查察勤務時，從尖鹿里里長邱朝欉口中得知有江姓獨居婦人久未出門但住家大門又反鎖，擔心發生意外。

李員研判情況緊急立即帶里長到消防隊求助並，與消防隊員趕赴江婦位於石門區中山路的住家。

警、消到場後發現江家大門雖然上鎖，但對內喊話卻還能聽到微弱的求救聲，四處巡查後，發現後門未鎖，直接從後門進入屋內，並開啟前門，見江姓婦人倒臥床邊意識清醒，才知她當天下午兩點不慎摔倒，但獨居在家無力求救。警消人員予以固定傷處後，即刻送往淡水馬偕醫院急救。

金山警分局長林詮峰表示，李員能於勤務中落實查訪，對於民眾危難積極處理，並和里長與消防單位密切合作，拯救危難，對其勤務落實的表現深表嘉許，將會擇日公開表揚。

救護人員檢視江婦傷勢。（記者吳昇儒翻攝）

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