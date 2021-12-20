有線電視收費制度革新 新北市明年全面實施多元頻道分組

新北市轄內13家有線電視系統經營者明年起將全面實施多元頻道分組方案，各業者分別推出每月每戶99元至500元不等的基本頻道收視費組合及搭配套餐方案，提供民眾多元選擇。（記者賴筱桐攝）

2021/12/20 18:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有線廣播電視費率審議委員會近日開會決議，明年起轄內13家系統經營者全面實施多元頻道分組方案，各業者分別推出每月每戶99元至500元不等的基本頻道收視費組合及搭配套餐方案，提供民眾多元的有線電視服務。

新北市新聞局長張愛晶今天表示，新北市有線電視系統經營者共13家、為全台最多，為讓有線電視更接近民眾收視習慣及需求，新北市除了原本已實施分組付費的跨區業者外，另10家既有業者也配合市府政策，向費率審議委員會申報2022年分組付費的頻道組合及收費辦法，基本普及組維持收視費500元上限，業者也推出以法定13台無線頻道加上自組數個頻道為主的基本組收視費100元方案，用戶可依需求加購其他組合或數位加值服務。

張愛晶指出，為讓用戶了解多元頻道分組方案，市府要求各系統經營者運用官網、社群媒體、繳費通知單等管道宣傳，業者應於明年提報2023年費率時，再規劃新增1組以上基本頻道組合，讓有線電視的收費辦法逐步朝向「選想要的、看想看的」的精神邁進。

根據統計，今年新北市有線電視整體服務滿意度為85.47％，本次費率審議委員會附帶決議，系統經營者應提供多元客服管道，即時受理民眾各項爭議，如遇斷訊影響收視情形，除了事先備妥供電設備、立即派員搶修外，也要運用簡訊、電話語音等方式通知收視戶，保障消費者權益。

此外，業者應積極推廣4K機上盒及數位應用服務，如居家照護、社區安全監控等，提升數位匯流服務內容，並配合市府推動纜線地下化及清整作業，委員會並要求業者積極參與社會救助與公益服務，且相關經費支出不得少於今年視訊收入的2%，促進業者善盡媒體的企業社會責任。

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