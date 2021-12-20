竊車慣犯拖行員警交保再犯8案 警向檢建請收押

陳姓慣竊竊車遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

2021/12/20 18:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲陳姓竊車慣犯今年10月才在新北市五股區駕駛贓車拒檢，拖行員警造成員警受傷，陳嫌也遭逮捕，不料交保後陳嫌依然故我，持續在新北、桃園行竊，昨又駕駛贓車在五股街頭重演舊案再度拒檢，又造成員警受傷，這次警方將他逮捕，並向檢方建請羈押，以免陳嫌再次犯案。

據悉，德音派出所員警馮天佑在10月底於五股街頭攔檢陳嫌，未料陳嫌拒檢並企圖逃跑，馮員立刻抓住陳嫌方向盤，但陳嫌仍堅持踩油門，導致馮員被拖行，所幸支援警力即時趕抵，順利阻止陳嫌，馮員也大幸僅受輕傷，陳嫌遭移送新北地檢署後交保候傳。

交保後陳嫌仍死性不改，昨又被延平派出所員警發現其駕駛贓車代步，從蘆洲一路開往五股，警方跟隨其後，在五股成泰路二段陳嫌被紅燈擋住去路，警方上前表明身分並示意其受檢，這次陳嫌又想逃跑，不過陳嫌這次選擇棄車徒步逃逸，警方見狀以優勢警力追到陳嫌並將其壓制逮捕。

警方在陳嫌車上搜出切割機1台、切割機刀片1盒、竊車鑰匙1支及第三級毒品FM2，並清查出陳嫌交保後又在蘆洲、新店、林口等分局轄區，以及桃園地區共犯下8起竊車案。偵訊時，陳嫌承認犯案，並承認他是沿64快速道路路線竊車，警方訊後依竊盜、毒品罪嫌將其移送新北地檢並建請羈押。

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警方在五股區成泰路二段將陳嫌逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

警方在陳嫌偷來的贓車內搜出假車牌、切割機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

陳嫌遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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