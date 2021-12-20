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    調查局北機調查官涉上暗網買真槍 2大過免職

    調查局今日召開考績會，經全體考績委員決議通過，依照公務員考績法規定，將調查官蔡侑霖一次記2大過予以免職。（資料照）

    調查局今日召開考績會，經全體考績委員決議通過，依照公務員考績法規定，將調查官蔡侑霖一次記2大過予以免職。（資料照）

    2021/12/20 17:19

    〔記者王定傳／新北報導〕調查局北部地區機動工作站男調查官蔡侑霖，近來疑似迷上生存遊戲活動，竟涉嫌連上暗網，從黑市網購真槍而被警方查辦；調查局今日發出新聞表示，今日召開考績會，經全體考績委員決議通過，依照公務員考績法規定，一次記2大過予以免職，以儆效尤，調查局將持續要求全體同仁，嚴以律己，恪遵法紀，以符合國人期待。

    調查局表示，對蔡員身為執法人員，卻知法犯法，深表痛心，已於案發後立即停止其承辦案件，並將其調回局本部，以全力配合司法調查。本案發生後，蔡員除須接受刑事追訴外，調查局亦經徵詢檢察官同意後，迅速對其展開行政調查，並於今日召開考績會，經全體考績委員決議通過，依照公務員考績法規定，一次記2大過予以免職，以儆效尤。

    本案起因於刑事警察局國際刑警科依據線報發現蔡男，涉嫌透過暗網，以比特幣自美國購買槍彈輸入台灣，遂於今年3月8號報請新北檢重大刑案組檢察官陳詩詩指揮偵辦。

    檢察官於12月9日指揮檢察事務官、刑事警察局員警、及會同調查局政風室人員，搜索蔡男住、居所及辦公處所，查扣手機等證物，並通知他到案說明，複訊後依「違反槍砲彈藥刀械管制條例」中的運輸槍枝未遂罪，犯罪嫌疑重大，諭令15萬元交保，全案仍在偵辦中。

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