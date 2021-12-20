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    首頁　>　新北市

    新北學校電力改善及冷氣裝設 明年2月完工

    新北市配合中央推動班班有冷氣政策，投入40億多元進行公立高中以下學校電源改善及冷氣裝設計畫。（記者林欣漢攝）

    新北市配合中央推動班班有冷氣政策，投入40億多元進行公立高中以下學校電源改善及冷氣裝設計畫。（記者林欣漢攝）

    2021/12/20 12:12

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市配合中央推動班班有冷氣政策，投入40億多元進行公立高中以下學校電源改善及冷氣裝設計畫，市長侯友宜今天到二重國小視察工程施作情形，侯友宜表示，目前總進度已達8成，預計今年底即可完成裝設，全案於明年2月完成，提供師生更舒適的教學與學習空間。

    侯友宜說，永續城市能源管理很重要，班班有冷氣政策是校園學習空間進步的象徵，在追求安全、舒適與節能前提下，讓班級教室更舒適，脫離揮汗上課情境，師生能更專注於教學與學習活動，符合新北市安居樂業的施政主軸，貼近家長、學子及老師最企盼的需求。

    教育局表示，全市高中職以下學校電力改善共305校（含分校），工程作業共分為71群進行電力改善，而冷氣部分預計裝設2萬9968台。新北市已於去年9月底完成高中職以下學校電力勘查盤整，於台電公司與專業技師協助下，隨即著手進行電力系統規劃設計及審查作業，且在今年暑假完成全市71群電力系統工程招標。各校陸續趕工中，期能讓學生在明年於舒適環境學習成長。

    二重國小校長葉綉燕指出，全球暖化與氣候變遷，夏日高溫情況幾乎已成常態。孩子們在炎熱教室內學習，常常酷熱難耐、昏昏欲睡影響學習成效。班班有冷氣政策，讓學生學習空間加裝或汰換冷氣，改善教室內夏日高溫不適情況，期待大大提高孩子學習力，也為教室內辛苦教學的老師們，提供合宜友善的工作環境。

    教育局長張明文強調，為響應聯合國2030永續發展目標（SDGs），落實新北低碳城市政策，在能源教育推動上積極研發能源教育市級課程，讓愛護地球永續環保的幼苗，在學校札根。此外，各校也將陸續裝置校園能源管理系統（EMS），配合現有冷氣使用原則、能源雲及冷氣空調控制器，在提供優質學習環境與永續環境推動之間取得平衡點。

    新北市高中以下學校預計明年二月達成班班有冷氣目標。（記者林欣漢攝）

    新北市高中以下學校預計明年二月達成班班有冷氣目標。（記者林欣漢攝）

    新北市高中以下學校預計明年二月達成班班有冷氣目標，市長侯友宜到二重國小視察工程施作情形。（記者林欣漢攝）

    新北市高中以下學校預計明年二月達成班班有冷氣目標，市長侯友宜到二重國小視察工程施作情形。（記者林欣漢攝）

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