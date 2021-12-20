新北鴨鴨公園地景藝術「現正熱映中」 白天、夜晚都浪漫

新北市三重鴨鴨公園地景藝術展展期至明年1月9日，夜晚有五顏六色的光雕點綴。（高灘處提供）

2021/12/20 12:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在三重區中興橋下河濱公園舉辦「2021鴨鴨公園地景藝術展」，已於12月5日開展，打造雪白世界的裝置藝術，晚上有五顏六色的光雕點綴，營造燦爛星空意象，白天、夜晚都浪漫，成為新北歡樂耶誕城的延伸場域，歡迎市民共同感受耶誕佳節的氛圍，展期到明年1月9日。

新北市高灘地工程管理處指出，三重鴨鴨公園今年以「星空祈願 暖心過冬」為主題，將鴨鴨公園換上新裝，打造一片雪景，迎接耶誕節到來，適合親子同遊，也是情侶、網美拍照打卡的最佳首選地點。

高灘處表示，鴨鴨地景公園有高4公尺的竹編鴨鴨雪屋，作為展區主視覺，搭配許多互動性裝置，包括流星鴨鴨溜滑梯、可以寫字許願的祈願禮物盒、巨大薑餅人在雪白砂池內「泡湯」，以及可以體驗堆雪球及打雪仗的透明雪屋，園區白色波斯菊悄悄開花，加上夜晚星空般的光雕秀，白天、夜晚各有不同風情。

來自台中的汪姓遊客說，今年受疫情影響無法出國賞雪，鴨鴨公園的地景藝術以雪白耶誕風格呈現，他趁著休假帶家人來體驗另類異國風情，「這裡真的溫馨又浪漫」，希望在展期結束前，也帶其他朋友一起來參觀。

高灘處表示，民眾可搭乘捷運至三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場，直走約700公尺可到達鴨鴨公園；或從堤內市區中興橋旁中興跨堤陸橋前往淡水河畔堤頂步道，即可看到位於堤外的鴨鴨公園；開車者可從三重區環河南路經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園（忠孝碼頭），往新莊、板橋方向上行約1.3公里，可到達鴨鴨公園。

新北市三重鴨鴨公園地景藝術節開展，夜晚有光雕點綴裝置藝術。（高灘處提供）

新北市政府在三重區中興橋下河濱公園舉辦「2021鴨鴨公園地景藝術展」，打造雪白世界的裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

新北市三重鴨鴨地景藝術展展期至明年1月9日，打造雪白色的耶誕裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

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