為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北鴨鴨公園地景藝術「現正熱映中」 白天、夜晚都浪漫

    新北市三重鴨鴨公園地景藝術展展期至明年1月9日，夜晚有五顏六色的光雕點綴。（高灘處提供）

    新北市三重鴨鴨公園地景藝術展展期至明年1月9日，夜晚有五顏六色的光雕點綴。（高灘處提供）

    2021/12/20 12:04

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在三重區中興橋下河濱公園舉辦「2021鴨鴨公園地景藝術展」，已於12月5日開展，打造雪白世界的裝置藝術，晚上有五顏六色的光雕點綴，營造燦爛星空意象，白天、夜晚都浪漫，成為新北歡樂耶誕城的延伸場域，歡迎市民共同感受耶誕佳節的氛圍，展期到明年1月9日。

    新北市高灘地工程管理處指出，三重鴨鴨公園今年以「星空祈願 暖心過冬」為主題，將鴨鴨公園換上新裝，打造一片雪景，迎接耶誕節到來，適合親子同遊，也是情侶、網美拍照打卡的最佳首選地點。

    高灘處表示，鴨鴨地景公園有高4公尺的竹編鴨鴨雪屋，作為展區主視覺，搭配許多互動性裝置，包括流星鴨鴨溜滑梯、可以寫字許願的祈願禮物盒、巨大薑餅人在雪白砂池內「泡湯」，以及可以體驗堆雪球及打雪仗的透明雪屋，園區白色波斯菊悄悄開花，加上夜晚星空般的光雕秀，白天、夜晚各有不同風情。

    來自台中的汪姓遊客說，今年受疫情影響無法出國賞雪，鴨鴨公園的地景藝術以雪白耶誕風格呈現，他趁著休假帶家人來體驗另類異國風情，「這裡真的溫馨又浪漫」，希望在展期結束前，也帶其他朋友一起來參觀。

    高灘處表示，民眾可搭乘捷運至三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場，直走約700公尺可到達鴨鴨公園；或從堤內市區中興橋旁中興跨堤陸橋前往淡水河畔堤頂步道，即可看到位於堤外的鴨鴨公園；開車者可從三重區環河南路經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園（忠孝碼頭），往新莊、板橋方向上行約1.3公里，可到達鴨鴨公園。

    新北市三重鴨鴨公園地景藝術節開展，夜晚有光雕點綴裝置藝術。（高灘處提供）

    新北市三重鴨鴨公園地景藝術節開展，夜晚有光雕點綴裝置藝術。（高灘處提供）

    新北市政府在三重區中興橋下河濱公園舉辦「2021鴨鴨公園地景藝術展」，打造雪白世界的裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府在三重區中興橋下河濱公園舉辦「2021鴨鴨公園地景藝術展」，打造雪白世界的裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

    新北市三重鴨鴨地景藝術展展期至明年1月9日，打造雪白色的耶誕裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

    新北市三重鴨鴨地景藝術展展期至明年1月9日，打造雪白色的耶誕裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    這裡超好拍！新北鴨鴨地景藝術節開跑 白色耶誕風鴨鴨萌翻
    2021/12/05 17:55

    這裡超好拍！新北鴨鴨地景藝術節開跑 白色耶誕風鴨鴨萌翻
    鴨鴨公園地景藝術展 高灘地別有風情
    2021/12/02 10:10

    鴨鴨公園地景藝術展 高灘地別有風情

    寶寶腸脹氣、絞痛？跟你挑選的奶瓶有關
    三重鴨鴨公園小鴨頻掉毛 新北動保處：換毛季很正常
    2021/01/07 12:54

    三重鴨鴨公園小鴨頻掉毛 新北動保處：換毛季很正常
    新北鴨鴨公園地景藝術展 可與3米高稻草小鴨合影還可餵鴨
    2020/12/05 15:53

    新北鴨鴨公園地景藝術展 可與3米高稻草小鴨合影還可餵鴨

    按下青春暫停鍵！伊正只靠這習慣
    三重鴨鴨公園地景藝術 展期至1月底
    2020/01/12 20:02

    三重鴨鴨公園地景藝術 展期至1月底
    體驗農家樂 週末到三重鴨鴨公園餵鴨
    2020/01/08 13:20

    體驗農家樂 週末到三重鴨鴨公園餵鴨
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播