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    新北春節2/1-3停收垃圾 清運大型家具1/24前預約

    農曆春節將至，新北2月1日至2月3日停止收運垃圾，2月4日恢復正常收運。示意圖。（新北市環保局提供）

    農曆春節將至，新北2月1日至2月3日停止收運垃圾，2月4日恢復正常收運。示意圖。（新北市環保局提供）

    2021/12/20 11:19

    〔記者邱書昱／新北報導〕農曆春節將至，新北環保局規劃過年期間的垃圾收運時間，各區清潔隊將於2022年1月29日連假第一天，機動調整增加垃圾收運趟次，2月1日至2月3日則停止收運，2月4日恢復正常收運，如果停收期間有倒垃圾需求，可至67處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

    環保局表示，在1月30日的小年夜加班收運、1月31日除夕當天自早上機動調整增加收運趟次，至傍晚6點止。

    環保局表示，民眾交付垃圾時，應依規定區分一般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，尤其危險物品務必先行處理，以免因車斗內的密閉空間，加上經過機器擠壓、摩擦產生火花而造成爆炸，例如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車。

    此外，大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，並請提前於1月24日前向清潔隊預約登記，而1月25日至1月31日僅受理預約年後之清運，若是外觀良好、功能正常的家具或家電，也能撥打幸福小站，提供給需要的弱勢家庭。

    環保局補充，春節期間查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6千元罰鍰，清運廢棄大型家具時，也務必遵守與清潔隊約定的時間及放置地點，也嚴禁事業廢棄物或家具行的廢棄物混入。

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