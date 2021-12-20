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    首頁　>　新北市

    新北瑞芳龍川步道拓寬改善 今天開放通行

    新北市政府高灘地工程管理處斥資1100萬元，拓寬及改善總長度約400公尺的龍川步道，今天開放通行。（高灘處提供）

    新北市政府高灘地工程管理處斥資1100萬元，拓寬及改善總長度約400公尺的龍川步道，今天開放通行。（高灘處提供）

    2021/12/20 11:07

    〔記者賴筱桐／新北報導〕基隆河右岸介壽橋至載福宮之間的堤頂步道原本狹窄難行，行人與車爭道，經地方反映，新北市政府高灘地工程管理處斥資1100萬元，規劃拓寬及改善工程，整合總長度約400公尺的龍川步道，今天開放通行，提升瑞芳國小學童安全及休憩品質。

    高灘處表示，步道改善後，提供民眾舒適的休閒散步空間，提升前往載福宮、介壽橋及瑞芳美食廣場的便利性，瑞芳國小學童上、放學更安全，增加學童對校園周邊自然環境的體驗與學習機會。

    此外，考量民眾需求，高灘處在龍川步道增設休憩座椅，配合瑞芳國小側門，營造較開闊的活動空間，步道沿線種植左手香及杜鵑花，增添綠意；此外，景觀護欄、照明燈具也一併更新，確保民眾使用安全。

    高灘處說，民眾漫步在龍川步道時，向半月型的介壽橋望去，可欣賞橋下流水潺潺的基隆河，抬頭仰望遼闊的天空，背後映襯山景，不時有白鷺鷥飛過上空，令人心曠神怡。

    龍川步道位於瑞芳區瑞芳國小南側、基隆河畔，鄰近瑞芳火車站約250公尺，步行約5分鐘可抵達步道；瑞芳火車站旁設有YouBike自行車租借站，騎車約2分鐘可抵達。

    高灘處提醒，目前仍是防疫期間，提醒市民在步道休憩時應戴口罩，落實勤洗手，並配合人車分道，共同維護安全舒適的步行空間。

    基隆河右岸介壽橋至載福宮之間的堤頂步道原本狹窄難行，新北市政府高灘地工程管理處辦理拓寬及改善工程，今天開放通行。（高灘處提供）

    基隆河右岸介壽橋至載福宮之間的堤頂步道原本狹窄難行，新北市政府高灘地工程管理處辦理拓寬及改善工程，今天開放通行。（高灘處提供）

    新北市瑞芳龍川步道拓寬後，營造大面積的休憩空間。（高灘處提供）

    新北市瑞芳龍川步道拓寬後，營造大面積的休憩空間。（高灘處提供）

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