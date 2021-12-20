國高中第二劑BNT 新北意願89％估明年1月5日打完

學生們進行BNT第二劑疫苗接種。（記者邱書昱攝）

2021/12/20 10:16

〔記者邱書昱／新北報導〕校園陸續替學生施打第二劑BNT疫苗，新北市樹林中學今天上午也替高中三年級學生接種，教育局長張明文到場視察，他說，根據調查新北學生施打比例為89％，預計全數在明年1月5日完成接種。同時在接種後實施2天居家線上授課、2週靜態課程並掌握學生身體狀況，同時也會依學校行事曆，24間醫療院所配合時程接種。

樹林中學安排在活動中心進行接種，動線順暢之外，也有設立屏風，保護學生個人隱私，由於接近明年1月中進行的學測，因此優先安排高中三年級學生接種。高中曹永央校長表示，學生數2296人，當中同意接種為2161人，比例達94.12％。

他也說，為避免學生空腹施打疫苗及接種部位可能發生疼痛紅腫，貼心準備早餐，更提供冰敷的小冰寶來舒緩學生接種部位不適感，雖然期末有許多競賽活動及考試，教職員工仍全體動員配合醫療院所完成學生接種，提升學生保護力。

剛打完的吳姓學生說，打完手臂有些不舒服，但是在冰敷後就緩解，當時第一劑打完有發燒到38度，吃完退燒藥才舒服。另一位，林姓學生也感覺手臂酸及頭暈，但希望趕快接種完成，這幾天也不會熬夜。

張明文表示，這段期間已有2所外僑學校為配合寒假時間，於17日施打，而新北市屬國高中職則是20日開始施打，預計明年1月5日完成，調查共有14萬2千名學生願意施打第2劑疫苗。

他說，根據資料顯示，第二劑BNT疫苗對於年輕人有較強的副作用，因此會請學校多關注學生們後續的健康狀況，如果有需要也能請疫苗假，不列入出缺勤紀錄，另外，也有些學生已有到1922先行安排接種。

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接種完疫苗的學生在留觀區休息，並且有老師詢問身體狀況。（記者邱書昱攝）

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