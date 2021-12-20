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    首頁　>　新北市

    連撞兩輛車後逃逸 肇事男到案竟稱無感

    被撞車輛車尾因力道猛烈，造成保險桿脫落板金凹陷。（記者吳昇儒翻攝）

    被撞車輛車尾因力道猛烈，造成保險桿脫落板金凹陷。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/12/20 08:56

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名陳姓男子昨日晚間駕車行經汐止區秀峰路運動場旁時，竟撞上路旁停車格內的車輛，該車再向前推撞，前方車輛，二車分別車頭、車尾損傷。陳男肇事直接逃逸，熱心民眾發現後，報警處理。警方調閱監視器以車追人，約談陳男到案說明。陳男竟稱不知道有撞到車，完全「無感」。警詢後，依法開罰並吊扣駕照。

    據悉，年近60歲的陳姓男子肇事後直接逃離現場，被撞的車輛車尾燈全毀，又因撞擊力道猛烈，波及前車，有熱心民眾拍下照片後，報警處理，並將照片PO在臉書社團上。

    警方獲報後，立刻調閱周邊監視器，鎖定陳男駕駛的車輛涉有重嫌，馬上約談他到案說明，連繫2名被害車主製作筆錄。

    陳男到案後，否認犯行並向警方堅稱，自己不知道有撞到車，但陳男自己的車頭也因撞擊受損，成了鐵證。

    據了解，陳男抵達派出所時，身上有散發出淡淡的酒味，警方不排除陳男酒駕肇事，擔心被逮才會逃逸；但距離肇事時間已久，就算酒測後證實他有飲酒，也無法證明案發當下，他有酒駕。

    警方詢問後，依道路交通管理處罰條例62條1項對陳男開罰，將處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月；後續車損部分，則交由被害車主與陳男自行協調賠償事宜。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    被撞車輛車尾因力道猛烈，造成保險桿脫落板金凹陷。（記者吳昇儒翻攝）

    被撞車輛車尾因力道猛烈，造成保險桿脫落板金凹陷。（記者吳昇儒翻攝）

    撞擊力道猛烈造成兩車受損。（記者吳昇儒翻攝）

    撞擊力道猛烈造成兩車受損。（記者吳昇儒翻攝）

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