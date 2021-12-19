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    新北耶誕平安晚會登場 侯友宜與千人詩班合唱報佳音

    新北耶誕平安晚會今天登場，市長侯友宜（中）率領市府團隊和教會牧長一起唱詩歌。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會今天登場，市長侯友宜（中）率領市府團隊和教會牧長一起唱詩歌。（記者賴筱桐攝）

    2021/12/19 21:43

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北歡樂耶誕城今天（19日）晚間舉辦耶誕平安晚會，新北市長侯友宜率領市府團隊、50名教會牧長及一群扮演警察、消防與醫護人員的小小防疫英雄現身舞台，與民眾一同報佳音，千人詩班合唱《平安夜》、《普世歡騰》等詩歌，並在牧長祝禱下，將福音散播整座城市。25日、26日將有耶誕環保挖寶趣、耶誕市集接續登場。

    侯友宜表示，在耶誕佳節前夕能齊聚一堂，舉辦平安晚會，要感謝全國民眾犧牲自己，配合低度活動防疫，同心協力走過辛苦的一年，也要感謝警、消、醫、護各行各業的防疫英雄們奉獻付出，讓疫情穩定下來。

    侯友宜說，全球疫情仍不斷肆虐，台灣處於紛紛擾擾的爭端中，祈求所有的不平靜、對抗、仇恨與不安寧，一切都能放下，在這塊土地上的好朋友們，互相寬容、體諒，攜手團結在一起，共創台灣未來的靜好歲月，這是所有人衷心的期盼。

    板橋福音堂牧師張復民表示，今年疫情大爆發造成許多家庭陷入困境、人心恐慌，感謝上帝的憐憫，讓台灣成為全球疫情控制得宜的國家之一，希望藉由平安晚會，將福音傳揚出去，驅散疫情帶來的不安，讓基督耶穌的愛分享到各個角落。

    下午舉行愛心園遊會，現場設有40多個攤位，包括美食、文青飾品、體驗遊戲、福音解籤等；為了鼓勵民眾做愛心，主辦單位舉辦抽獎活動，準備捷安特電動腳踏車、美福飯店及小蒙牛火鍋餐券等上百項摸彩品，並免費發放300喜憨兒手工餅乾，市府員工裝扮成耶誕老人、耶誕女郎、麋鹿、耶誕樹發放糖果，吸引民眾爭相合照。

    晚會由何戎、張晏塵搭檔主持，邀請典躍舞團、金曲客語歌王羅文裕、美聲歌手許景淳、音樂製作人陳威全等輪番演出。此外，天韻合唱團帶來《聖誕太神奇》、《獻上祝福》等福音歌曲，動人的旋律歌聲感動全場。

    新北耶誕平安晚會邀請典躍舞團演出。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請典躍舞團演出。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請音樂製作人陳威全演唱。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請音樂製作人陳威全演唱。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請金曲客語歌王羅文裕演出。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請金曲客語歌王羅文裕演出。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請天韻合唱團演唱福音歌曲。（記者賴筱桐攝）

    新北耶誕平安晚會邀請天韻合唱團演唱福音歌曲。（記者賴筱桐攝）

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