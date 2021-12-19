四大公投新北市回歸藍綠基本盤 綠營傳統票倉不同意多

全國性公民投票落幕，新北市只有重啟核四不同意票大於同意票，其他包括反萊豬進口、公投綁大選、三接遷離等，都是同意票大於不同意票。圖為侯友宜在四大公投投票前視察新北市選情中心。（新北市政府提供）

2021/12/19 20:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕全國性公民投票昨天（18日）落幕，4項公投案中，新北市只有「重啟核四」不同意票大於同意票，其他包括「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離」等，都是同意票大於不同意票；分析各行政區開票結果，綠營傳統票倉包括三重、蘆洲、新莊等區，4案都是不同意大於同意；中和、永和、新店等深藍鐵票區，則是4案同意大於不同意，顯示公投仍訴諸藍綠對決，回歸基本盤。

新北市29個行政區中，永和、中和、新店是藍營鐵票區，4案公投結果都是同意大於不同意，差距1、2萬票，其他包括深坑、汐止、林口、淡水、烏來，4案也是同意票多。此外，4案都是不同意票大於同意票的有17區，包括三重、蘆洲、新莊等傳統綠營票倉，不同意票大於同意票1萬多至2萬多票不等，開票結果大致符合藍綠基本盤趨勢。

民進黨新北市議員張志豪表示，新北市長侯友宜不是國民黨的戰犯，從投票結果顯示，新北市藍綠結構並未鬆動，侯友宜雖然表面上沒有表態，強調尊重人民選擇，但是侯經由檯面下的運作，穩固掌握國民黨在新北的地盤。

張志豪分析，以指標案件重啟核四和三接遷離為例，這2案和新北市民息息相關，新北市加上核四有3座核電廠，但重啟核四的不同意票只大於同意票5萬多票，差距不夠顯著；環團和國民黨主張三接站遷移到台北港，結果三接遷離竟是同意票大於不同意票，顯然多數民眾對公投議題無感，大量中間選民缺席，回歸藍綠基本結構，民進黨必須戒慎恐懼，對於明年縣市長選戰沒有樂觀的本錢。

國民黨新北市議員葉元之表示，公投訴諸藍綠對決，新北市各行政區或各里開票趨勢與全國相符，以板橋區為例，靠近舊眷村的里是同意大於不同意，浮洲、溪崑一帶則是不同意大於同意，顯示中間選民沒有站出來，對於議題或政策冷感，原因在於兩黨各有一套論述，公說公有理、婆說婆有理，催票只催出各自陣營的「鐵粉」，中間選民乾脆不投票。

民進黨新北市議員李坤城認為，不能說公投毫無中間選民，雖然侯友宜沒有動員，且立場與國民黨中央不同調，但選民會根據議題自行判斷，以重啟核四為例，不同意大於同意5萬多票，代表民眾關心核安，三接站遷移雖然同意票大於不同意票，但兩者差距不到200票，幾乎平分秋色，至於萊豬議題，侯友宜表態反對，同意票大於不同意票近8000票，未出現大幅差距，顯示選民不只有藍綠基本盤，也關心台美經貿與外交發展。

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