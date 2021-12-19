新莊廟街與柯南一同實境解謎 還有兩場次把握時間線上報名

新北市文化局首次與知名動漫《名偵探柯南》合作，在新莊廟街舉辦實境解謎活動。（新北市文化局提供）

2021/12/19 17:01

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市文化局首次與知名動漫《名偵探柯南》合作，在新莊廟街舉辦實境解謎活動，今天下午首場次，民眾開心與柯南聯手解開古蹟廟宇及傳統美食的秘密，還有人特地扮裝成柯南、怪盜基德、毛利小五郎等角色登場，整個廟街充滿歡笑聲。文化局表示，明年1月8日及15日還有兩場，將分別於24日、31日中午12點開放線上報名，更多資訊請至新北市文化局網站查詢。

文化局指出，新莊廟街有三百多年的歷史，不僅有百年古蹟廟宇、特色巷弄也是傳統偶戲的發源地，更有古早味的庶民美食，即日起至明年1月15日辦理一系列活動，包含戲曲展演、廟街實境解謎及文化小旅行，邀請市民朋友一起來串門子。

市府副秘書長張其強說，今年適逢《名偵探柯南》漫畫第100集發售紀念，考量柯南劇情大多以歷史場域出發並融入文化元素，市府決定與柯南聯名，讓傳統文化與人氣動漫能在新莊有巧妙又趣味的結合，進行別開生面的文化交流。同時也號召大家使用新北加倍券，活絡廟街商圈經濟之餘，還有機會抽大獎。

文化局表示，這次與柯南聯名活動有三部曲，除了今天的首部曲「柯南與你的廟街巡禮」、明年1月8日二部曲「小蘭與新一穿梭百年古蹟」、明年1月15日最終曲「安室透VS赤井秀一廟街追逐戰」，實境解謎地點包括新莊廟街各大廟宇及知名店鋪，不只能夠體驗柯南劇中懸疑的情節，還能享受新莊在地的文化薰陶及美食饗宴。

新莊廟街解謎活動地點包括廟街各大廟宇及知名店鋪，不只能夠體驗柯南劇中懸疑的情節，還能享受新莊在地的文化薰陶及美食饗宴。（新北市文化局提供）

新莊廟街有三百多年的歷史，不僅有百年古蹟廟宇、特色巷弄也是傳統偶戲的發源地，更有古早味的庶民美食。（新北市文化局提供）

新莊廟街解謎活動明年1月8日及15日還有兩場，將分別於24日、31日中午12點開放線上報名。（新北市文化局提供）

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