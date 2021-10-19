虎豹潭意外痛心招魂 蔡父：邊跑邊追眼睜睜看著9歲愛女被沖走

蔡姓女童16日到新北市雙溪區虎豹潭玩，被暴漲溪水沖走不幸罹難。她的父親（右3）今天在法師的帶領下，回到愛女被消防隊員尋獲的料角坑水域舉行招魂。（記者林嘉東翻攝）

2021/10/19 23:50

〔記者林嘉東／新北報導〕「我在後頭一直追想救她，怎麼追都追不上......。」9歲蔡姓女童在新北市雙溪虎豹潭意外中身亡，蔡父今天（19日）返回女童最後被尋獲的料角坑水域超渡，回想起眼睜睜看著愛女被暴漲的溪水沖走，數度淚崩。

新北市雙溪區虎豹潭本月16日溪水暴漲，造成劉姓兄妹檔及陳姓父女檔、蔡姓女童等6人被大水沖走，造成4死2失聯。

罹難蔡姓女童的父親與爺爺今天下午4點回到蔡姓女童被尋獲的料角坑水域招魂。

蔡爸爸回憶事發經過指出，當天是他與太太、11歲兒子、9歲女兒第三度來虎豹潭玩。他們一行人各自開車抵達虎豹潭後，31人大約3點半開始從停車場，沿著虎豹潭古道往下走到北勢溪右岸後，橫渡北勢溪到對岸。

大人、小孩在帶隊老師蘇秋雅引領下，逐一踩踏著露出溪水的石塊，順利走到對岸。一行人過了北勢溪後，蘇老師再帶領大家沿著古道繼續往上游走。大約走了20多分鐘，突然下起傾盆大雨，蘇老師決定掉頭，喊叫著：「大家趕快回頭！」當時大人、小孩走得很散，隊伍拉得很長，原本走在最前頭的蘇老師回程時反而走在最後面，試圖加快腳步趕上走在前面的學員。

沒多久就聽到有人喊叫：「有人落水了！」他聽到趕緊往前衝，看見兒子與太太已經走過梳子壩，踏上北勢溪右岸，心裡才鬆一口氣。

沒想到接下來，他就看到正通過梳子壩的女兒被暴漲溪水沖走，不斷在水中掙扎。

他見狀拚命沿著古道往下游衝，想要追上被溪水沖走的女兒，但暴漲溪水來得又快又急，他怎麼追都追不上，眼睜睜看著女兒被沖走，消失在他眼前。

參與搜救的消防員得知，當時曾有同行的大人試著拋繩索給蔡姓女童，但女童第一時間沒抓到，就這樣被大水沖走。

就在蔡姓女童被溪水沖走沒多久，當地周姓居住在梳子壩旁一處公廁下方目擊蔡姓女童緊緊抱著一顆大樹。周男眼見水流湍急，趕緊跑回家拿繩索救人，轉身跑回岸邊，還來不及將繩索拋進溪水中，就眼睜睜地看著女童在眼前被沖走。

蔡姓女童隔天上午8點在2.4公里外的料角坑23號一帶被發現，但已無呼吸心跳，搜救人員趕緊將她抱起送醫搶救，最後仍回天乏術；就差一點點，女童和家人就此天人永隔。

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