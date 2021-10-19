蘆洲水肥站估11月完工 議員盼污水接管率達標就退場

蘆洲水肥投入站工程已完成98％。（李坤城服務處提供）

2021/10/19 17:31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市府規劃在蘆洲、汐止設立水肥投入站，市議員李坤城今天在議會上質詢工程進度，以及未來啟用的臭氣監測等，更強調期盼在新北接管率達到一定標準後，就將水肥投入站撤除。對此，環保局長程大維表示，目前進度已達98％、預計11月上旬能完工，至於落日時間則有待評估。

李坤城表示，當初市府沒有尊重當地民代，在蘆洲說蓋就蓋，在地居民擔心水肥站對於環境空氣影響，尤其臭氣會不會有外洩的可能？也關心這處投入站要處理全市多少水肥的量。

他強調，目前新北市進行污水接管工程，蘆洲水肥投入站應該要在接管率達一定標準後，就要關閉退場。

程大維說，該水肥投入站為密閉站體、內部負壓，而且採管線對管線接送，會經過一定的防制措施，所以不會有味道飄散出來，近期也會持續測試。目前估計水肥投入站最多一天會有15車次，以每趟10噸計算，一天會有150噸投入，佔約全市一半的水肥，其餘的則是到汐止水肥站。

至於退場機制，他表示，目前還沒有辦法明確答案，像是複合型的大樓，有些就算接污水管，還是會有部分化糞池的東西產出，且每個區的狀況不同，退場還需要再專業性的討論及研議。

李坤城認為，待新北市地下污水管接管率達標後，就要將水肥站撤除。（李坤城議員提供）

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