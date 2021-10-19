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    首頁　>　新北市

    身心障礙複合型社區照顧 新店央北社宅提供服務

    社會局在新店央北社宅設置身心障礙者的小作所和日照中心。（記者翁聿煌攝）

    社會局在新店央北社宅設置身心障礙者的小作所和日照中心。（記者翁聿煌攝）

    2021/10/19 16:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為讓身心障礙朋友可以在地就養、在地樂活，運用公益彩券盈餘分配基金，爭取在新店央北社會住宅A棟1~2樓空間設置小作所、日照中心及社區居住，並委託財團法人第一社會福利基金會辦理，19日下午舉辦啟用典禮。

    新北市副市長陳純敬表示，近年持續推動共構社福設施宅，期能透過各項資源集中運用與結合，打造多元照顧、在地樂活的好所在，積極設立複合型社區照顧服務，讓不同障礙程度之身心障礙朋友在同一地點，有小作所、日照中心及社區居住可供選擇。

    這次啟用的小作所規劃結合第一社企公司，將已封口包裝的口罩，讓身心障礙學員進行簡易裝盒作業，不僅可以訓練簡單的數學算數，也可以提升作業能力，一舉兩得，由市府攜手社會企業支持身心障礙學員加入口罩包裝行列，未來也會結合本市輔具中心及第一社企公司，進行簡易二手輔具（如輪椅、助行器）的清潔消毒作業，經評估免費提供予有需求的民眾。

    社會局長張錦麗表示，積極建構在地福利資源網一直是推動身心障礙福利工作的目標，讓身心障礙朋友可以就近接受完善照顧，達到在地就養、在地樂活的目標。讓心智障礙的孩子，能夠在熟悉的環境中接受照顧，進而減輕家庭照顧負荷，家屬也能喘口氣。

    社會局為讓身心障礙朋友可以在地就養，在新店央北社宅設置小作所和日照中心。（記者翁聿煌攝）

    社會局為讓身心障礙朋友可以在地就養，在新店央北社宅設置小作所和日照中心。（記者翁聿煌攝）

    社會局在新店央北社宅設置小作所，提供身心障礙者就業及職業技能訓練。（記者翁聿煌攝）

    社會局在新店央北社宅設置小作所，提供身心障礙者就業及職業技能訓練。（記者翁聿煌攝）

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