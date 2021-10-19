全運會賽事尖峰時段封路 民眾卡半路苦喊「交通全癱瘓」

全運會18日上午舉辦的鐵人三項賽事封閉及管制部分疏洪道，導致尖峰時段交通大打結。（圖擷自「愛新莊我是新莊人」臉書社團）

2021/10/19 16:28

〔記者周湘芸／新北報導〕全國運動會16日至21日在新北市登場，18日上午舉辦的鐵人三項賽事封閉及管制部分疏洪道，導致尖峰時段交通大打結，不少民眾怒批事前宣導不足。新北市政府體育處長洪玉玲表示，事前都有將相關資訊公告在官網，並設置告示牌，後續活動會加強宣導。

今年全運會於新北市舉辦，有民眾表示，疏洪道為尖峰時段分散車流的重要道路，18日舉辦的鐵人三項競賽於上班時段封閉及管制部分道路，在事前宣導不足的情況下，導致大批民眾及車流「卡在路上」動彈不得。

市議員何淑峰表示，全運會是全國規模最大的運動賽事，民眾支持市府舉辦各項運動，但用路資訊、封路資訊應提早公告、加強宣導，配套措施應該更完善。

民進黨籍擬參選林口、五股、泰山區市議員參選人李宇翔也說，新北市政府舉辦全運會本有安排賽程的權力，但每週一尖峰時段為最容易塞車的日子，連最基本的交通管制都無法讓民眾提早因應，嚴重導致「交通癱瘓」。

體育處長洪玉玲表示，明天（20日）自由車公路賽，於台2線22公里嘉祿街口至48.9公里玉田路口，自上午9點至下午1點採時段性交通管制，民眾車輛如在車隊前方，須依警方鳴笛指示加速行駛；如在車隊後方，不得超越殿後警車，並配合以時速30至40公里跟隨車隊行駛，車隊通過前後將管制路口5至25分鐘。

另外，洪玉玲也說，21日馬拉松及競走，將於當日凌晨2點至上午10點針對土城堤外機車便道進行交通管制，用路人需改道行駛環河西路5段，浮洲停車場則暫停開放，只出不進。

民眾不滿尖峰時段封路受影響。（圖擷自「我的新北市」臉書）

民眾認為舉辦賽事應事前加強交管宣導。（圖擷自「我的新北市」臉書）

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