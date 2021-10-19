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    首頁　>　新北市

    新北增3例疑似施打AZ後死亡 其中2人已接種第2劑

    新北市今天新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗不良反應通報。示意圖。（記者周湘芸攝）

    新北市今天新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗不良反應通報。示意圖。（記者周湘芸攝）

    2021/10/19 15:37

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市衛生局指出，今天新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗不良反應通報，其中2例為接種AZ第2劑出現不適症狀，送醫宣告不治，死亡原因是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

    衛生局表示，案1為三重區通報59歲男性，身患腎臟疾病，6月16日接種AZ第1劑無特別症狀，9月24日接種AZ第2劑，9月30日突然出現意識不清，緊急送醫搶救不治死亡。

    衛生局指出，案2為土城區通報54歲女性，曾有氣喘病史，7月26日接種AZ，7月28日出現發燒與腹瀉，持續1個月，9月14日出現四肢瘀青，10月5日出現走路會喘與畏冷，緊急就醫於10月6日昏迷、腦出血及血壓低，經醫師診断為急性白血病，10月8日死亡。

    衛生局表示，案3為板橋區通報85歲女性，身患高血壓與高血糖，6月16日接種AZ第1劑無特別症狀，10月6日接種AZ第2劑，當天出現嘔吐及食慾不振，緊急送至亞東醫就醫，經醫師診斷為腎臟衰竭，10月14日死亡。目前新北市通報疑似接種疫苗後死亡累積共160例（AZ：125例、莫德納：29例、高端5例、BNT1例）。

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