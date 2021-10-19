議員尋覓新北警犬、搜救犬空間 地政局允協助找地

對於警犬隊及搜救犬隊的廳舍土地協尋，地政局表示，會待相關單位提出需求協助找地。（記者邱書昱攝）

2021/10/19 15:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽有一座警犬暨搜救犬的綜合大樓，能夠給予犬隻們訓練及休息廳舍，不過，新北市議員宋雨蓁認為，兩者的訓練方式不同，應該要分開，建議新北地政局協助警察局找閒置空間，對此，地政局長康秋桂表示，會待單位提出需求的面積、地區等，協助幫忙找地。

三峽這座警犬、搜救犬隊的廳舍是在2020年完工啟用，面積為2404坪，替全市13隻搜救犬、28隻警犬打造專屬訓練場。新北市警犬隊表示，現階段的訓練空間足夠，容訓量為18隻犬隻運作上也算順暢，若編制人員、犬隻增加，才會有不足的狀況。

警犬隊也表示，在與搜救犬訓練上不同，但是能夠互相分享經驗，雙方之間的相處和諧。

宋雨蓁今天在議會上質詢表示，目前警犬及搜救犬都在三峽「消防局特搜大隊大埔分隊暨警察局刑事警察大隊警犬隊」大樓，但是警犬和搜救犬的訓練方式不一樣，尤其新北的警犬隊服務範圍達北北基桃，應該要有更大的活動空間。

她說，警犬及搜救犬隊的廳舍通常要找野外環境便於訓練，以及遠離人群、不會影響周遭，應該要到較為邊陲的地方興建，而地政局也該協助幫忙找適合的土地。

為此，康秋桂說，警犬隊若有提出相關需求，會幫忙尋覓，承諾會每3個月提供相關資料檢討。

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