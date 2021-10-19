為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    議員尋覓新北警犬、搜救犬空間 地政局允協助找地

    對於警犬隊及搜救犬隊的廳舍土地協尋，地政局表示，會待相關單位提出需求協助找地。（記者邱書昱攝）

    對於警犬隊及搜救犬隊的廳舍土地協尋，地政局表示，會待相關單位提出需求協助找地。（記者邱書昱攝）

    2021/10/19 15:50

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽有一座警犬暨搜救犬的綜合大樓，能夠給予犬隻們訓練及休息廳舍，不過，新北市議員宋雨蓁認為，兩者的訓練方式不同，應該要分開，建議新北地政局協助警察局找閒置空間，對此，地政局長康秋桂表示，會待單位提出需求的面積、地區等，協助幫忙找地。

    三峽這座警犬、搜救犬隊的廳舍是在2020年完工啟用，面積為2404坪，替全市13隻搜救犬、28隻警犬打造專屬訓練場。新北市警犬隊表示，現階段的訓練空間足夠，容訓量為18隻犬隻運作上也算順暢，若編制人員、犬隻增加，才會有不足的狀況。

    警犬隊也表示，在與搜救犬訓練上不同，但是能夠互相分享經驗，雙方之間的相處和諧。

    宋雨蓁今天在議會上質詢表示，目前警犬及搜救犬都在三峽「消防局特搜大隊大埔分隊暨警察局刑事警察大隊警犬隊」大樓，但是警犬和搜救犬的訓練方式不一樣，尤其新北的警犬隊服務範圍達北北基桃，應該要有更大的活動空間。

    她說，警犬及搜救犬隊的廳舍通常要找野外環境便於訓練，以及遠離人群、不會影響周遭，應該要到較為邊陲的地方興建，而地政局也該協助幫忙找適合的土地。

    為此，康秋桂說，警犬隊若有提出相關需求，會幫忙尋覓，承諾會每3個月提供相關資料檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹市搜救犬Clay通過IRO-B（高級）認證 奪全國第一名
    2021/10/17 10:48

    竹市搜救犬Clay通過IRO-B（高級）認證 奪全國第一名
    提升搜救能量、強化跨區支援 台東特種搜救隊暨搜救犬訓練基地動土
    2021/10/05 13:54

    提升搜救能量、強化跨區支援 台東特種搜救隊暨搜救犬訓練基地動土
    屏東資深搜救犬Lucy病逝 曾參與高雄氣爆任務
    2021/10/04 18:57

    屏東資深搜救犬Lucy病逝 曾參與高雄氣爆任務
    台中消防局特搜大隊 獲贈30萬搜救犬訓練裝備
    2021/08/31 20:10

    台中消防局特搜大隊 獲贈30萬搜救犬訓練裝備
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播