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    首頁　>　新北市

    超過72小時仍未尋獲虎豹潭2失蹤學童 90名潛搜隊明將深入水下搜尋

    新北市長侯友宜指出，新北市消防局今天累計投入360多名消防、義消找尋失蹤2名學童，雖然超過黃金救援時間還沒找到，但消防隊員不放棄，明天會再增派90名潛搜隊員前往14個重點深水區域，繼續搜尋失蹤2名女童。（記者林嘉東攝）

    新北市長侯友宜指出，新北市消防局今天累計投入360多名消防、義消找尋失蹤2名學童，雖然超過黃金救援時間還沒找到，但消防隊員不放棄，明天會再增派90名潛搜隊員前往14個重點深水區域，繼續搜尋失蹤2名女童。（記者林嘉東攝）

    2021/10/19 16:03

    〔記者林嘉東／新北報導〕虎豹潭意外警消持續搜尋2名失蹤學童，新北市消防局今天從上游梳子壩至下游虎寮潭共16公里水域進行地毯式搜尋，直至下午2點30分仍未找到失蹤學童。

    新北市消防局今天上午8點開始尋找失蹤的2名學童，搜救隊從上游梳子壩與今天新成立、位於下游的第二前進指揮所「虎寮潭」，分別從上游往下、下游往上游方向搜索，持續到下午2時許仍無所獲。

    新北市消防局災害搶救科長蕭柏桓下午2時許，向二度至前進指揮所關心搜救進度的市長侯友宜簡報搜救進度。

    蕭指出，消防員今天從上游梳子壩到下游的虎寮潭間，長達16公里的水域進行地毯式搜尋，消防隊員在六和橋附近，找到疑似失蹤女童的衣物、鞋子，但經聯繫家屬指認後，初步排除為2名失蹤女童所有，已將這些遺失物交給太平派出所。

    蕭說，消防員今天在16公里的範圍搜救時，共有14個彎潭因路面無法到達，加上水深超過3公尺，不利消防隊員前往搜救，明天會再增派揹著重裝備的潛搜隊進行重點式找尋。

    新北市長侯友宜指出，新北市消防局今天累計投入360多名消防、義消找尋失蹤2名學童，雖然超過黃金救援時間還沒找到，但消防隊員不放棄，明天會再增派90名潛搜隊員前往14個陸路無法到達的深水區域，游潛搜隊員下潛水深水域，繼續搜尋失蹤2名女童。

    空中勤務總隊直升機來回在女童失蹤的虎豹潭水域低空飛行，進行搜尋，但截至下午2點半仍無所獲。（記者林嘉東攝）

    空中勤務總隊直升機來回在女童失蹤的虎豹潭水域低空飛行，進行搜尋，但截至下午2點半仍無所獲。（記者林嘉東攝）

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