Google評論虛構醫師看診與護理師「談笑風生」 妨害信用起訴

新北地檢署。（資料照）

2021/10/19 15:32

〔記者王定傳／新北報導〕去年10月，許姓女子涉嫌在Google評論及新北市新莊區某小兒科診所臉書專頁上，虛構該診所林姓醫師看診時與護理師「談笑風生」，或診間內無女性醫護人員陪同，並在Google評價上留下1顆星差評而被告，許女事後辯稱記錯了，新北地檢署不採信，今依加重誹謗及妨害信用罪嫌起訴許女。

檢警調查，許女確實於去年10月7日及23日前往林男經營的小兒科診所求診，但她明明知道求診時，有女性護理人員在場陪同，且醫師並未與護理人員聊天，卻在Google評論及該診所臉書專頁上，虛構不實說法。

檢警調查，許女PO文指，她在10月7日到診所就診時，診間內並無女性醫護人員在場陪同，另於10月23日求診時，醫師與護理師一直在「談笑風生」，並在Google評價上留下1顆星差評。

診所發現後氣憤提告，許女不肯道歉，亦否認犯行並辯稱「我可能記錯了」，由於診所人員指證許女求診時，有女性醫護人員陪同且醫師並未與女性醫護人員在看診時聊天，加上有監視器為證，檢方綜合相關證據後，認為許女涉犯加重誹謗及妨害信用罪嫌，請法院從一重以妨害信用論處。

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