新北機車退出騎樓路段、避難弱勢場所 加強違停拖吊

新北市交通局及交通警察大隊針對已經實施機車退出騎樓措施的社區、路段以及避難弱勢場所，將加強違規停車的執法拖吊作業。（交通局提供）（記者賴筱桐攝）

2021/10/19 14:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄城中城大樓火災引發各界對公共安全的重視，為降低機車停放騎樓發生火警的風險，即日起，新北市交通局及交通警察大隊針對已經實施機車退出騎樓措施的社區、路段以及避難弱勢場所，將加強違規停車的執法拖吊作業，維護民眾生命財產安全。

交通局長鍾鳴時表示，考量護理之家、老人長照中心及托嬰中心等避難弱勢場所，收托對象多需由照護者協助引導活動，交通局2016年起針對上述場所，公告實施機車退出騎樓措施，整頓周邊停車秩序、暢通進出動線，降低機車停放騎樓發生火警的風險，避免造成重大傷亡。此外，現今市中心住宅多朝向集合式住宅型態發展，居住民眾多，也屬於高風險地區。

鍾鳴時說，為維護行人通行空間和弱勢場所公共安全，新北市自2016年6月至今，交通局配合市府公共安全聯合稽查小組，將新北市轄內116處具有法定騎樓的避難弱勢場所，納入實施機車退出騎樓範圍，維護民眾出入逃生安全。

交通局指出，實施機退措施的路段，將定期派員到現場巡查，若有違停車輛，將通知警方逕行舉發，可處以600元至1200元罰鍰，並執行拖吊，若民眾在實施機退路段騎樓發現違停車輛，可撥打110向警察局檢舉，共同創造友善人行環境。

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