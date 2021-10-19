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    虎豹潭意外新北1女童罹難 校方進行悲傷輔導

    虎豹潭16日發生山區暴洪，就讀新北市永和國小的9歲蔡姓女童不幸被溪水沖走罹難。（資料照）

    虎豹潭16日發生山區暴洪，就讀新北市永和國小的9歲蔡姓女童不幸被溪水沖走罹難。（資料照）

    2021/10/19 14:24

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市雙溪虎豹潭16日發生山區暴洪，參加「大方體驗自然營」的6位民眾遭洪水沖走，其中1名9歲蔡姓女童就讀新北市永和國小，遺體於17日被尋獲。新北市教育局今表示，該校已成立校園緊急事件應變小組，將對女童班級做悲傷輔導，及蔡生哥哥做個人輔導。

    教育局指出，永和國小已成立校園緊急事件應變小組，將對蔡姓女童班級及哥哥進行輔導，另啟用仁愛基金、結合區公所資源協助家屬後續處理事宜，包括申請學生平安保險理賠與跟廠商求償事宜等。針對新北市其它參與此次活動的學生，已請學生輔導諮商中心協助各校安排生命教育、悲傷輔導及心理師專業諮詢等資源。

    教育局表示，將針對轄內幼兒園、高中職及國中小學校、實驗教育學校、團體及機構、社區大學、樂齡中心等舉辦類似戶外營隊、活動或課程進行全面檢視，要求檢核活動流程、師資證照和保險、安全防護措施制度等。另也要求補習班及課後照顧中心（安親班）依核准班舍授課，不得辦理戶外教學活動，將加強查核。

    教育局指出，後續將持續進行校園水域安全宣導教育，並要求各校重視水域安全宣導及提供相關宣導資訊，於課程內、放假前夕及畢業典禮時，結合任何可運用資源，落實水域及遊憩安全宣導；同時利用新北校園通APP等各式管道，提供學校及民眾水域安全等相關資訊。

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