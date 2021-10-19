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    首頁　>　新北市

    家門口被放血淋淋豬頭 妙齡女嘆：誤以為板橋治安會比較好

    新北市一名20多歲女子，家門口竟然被擺了一顆血淋淋「豬頭」。（記者徐聖倫翻攝，本報合成）

    新北市一名20多歲女子，家門口竟然被擺了一顆血淋淋「豬頭」。（記者徐聖倫翻攝，本報合成）

    2021/10/19 13:35

    〔記者徐聖倫／新北報導〕太驚悚！新北市20多歲女子小青（化名）身材、面容姣好，14日下午從板橋住處出門時，發現門口竟然被擺了一顆血淋淋「豬頭」，監視器顯示她疑遭跟蹤且嫌犯熟悉周遭環境，還刻意避開監視器鏡頭，剛移居的小青報警，並心有餘悸地說「原本我還以為板橋治安比較好」。目前警方還沒查獲該男子。海山警分局表示，已受理偵辦中。

    據了解，小青為了工作來北部生活，決定在新北市板橋國光路租房，14日下午4時許小青正準備出門，步出公寓竟然看到一顆血淋淋的死豬頭擺放在樓梯口，獨自在外租屋的她嚇得花容失色，立刻聯繫男朋友尋求幫助。

    2人調閱公寓內監視器，畫面中出現1隻男人的手，將豬頭放在小青家門的樓梯口，利用轉角牆壁巧妙躲掉監視器鏡頭，完全看不到男子身影，只拍到手在調整豬頭位置，讓豬頭的臉正對小青家門口，接著揚長而去。

    小青看完監視器渾身雞皮疙瘩，她平時沒有與人結怨，這才意識到自己不但被跟蹤，自家環境就連監視器鏡頭指向都被摸得一清二楚，還放了看起來如此邪門的豬頭，與男友討論後，晚上隨即至海山警分局新海派出所報警。

    小青說，板橋是新北市中心，國光路也不是很偏僻的地方，一直以來她都認為板橋應該不會發生這種事，沒想到竟然被她遇到，而警方獲報後已著手偵辦，但目前仍未將嫌犯逮獲，小青說「他一天不落網我都睡不著，真的想搬家了。」

    小青出門看到死豬頭嚇得不輕。（記者徐聖倫翻攝）

    小青出門看到死豬頭嚇得不輕。（記者徐聖倫翻攝）

    小青向記者表示再不抓到人她都想搬家了。（記者徐聖倫攝）

    小青向記者表示再不抓到人她都想搬家了。（記者徐聖倫攝）

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