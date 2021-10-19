虎豹潭失蹤女童父親上香 求土地公幫忙找愛女

劉童的父親中午到壽山宮祈求土地公能幫他，盡快找到女兒。（記者林嘉東攝）

2021/10/19 12:37

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市消防局今天投入350名消防人力搜救失蹤2女童，截至目前仍無所獲；其中一名失蹤劉姓女童的父親中午來到新北市消防局前進指揮中心旁的壽山宮上香祈求，盼土地公能幫他，早點找到愛女。

新北市雙溪區虎豹潭16日下午發生6名學童及2名家長遭溪水沖走意外，目前已尋獲4名死者（2家長2學童），仍有2名學童還在搜尋。

失蹤劉姓女童的父親中午12時許，由新北市瑞芳分局太平派出所警員開警車接送他到壽山宮擺上供品，上香向神明祈求，過程不發一語；瑞芳分局長王鴻儒全程陪同。

據指出，劉童的父親上午8點40分就獨自開車上山，一直待在新北市警局瑞芳派出所太平派出所等待友人帶來供品，一直等到中午才到壽山宮上香祈求神明能幫他，早點找到愛女。

陪同劉童父親的雙溪區長藍瑞眠轉述劉童的心願指出，劉童的父親是來祈求土地公能有奇蹟出現，趕快找到她的女兒。

新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長林至品指出，氣象預報明天鋒面來襲，東北部開始降雨，今天動員消防、義消與民間救難團體共350名搜救人員前往搜救，希望趕在天候轉壞前找到失蹤的2個小孩。

失蹤劉姓女童的父親（中，穿黑衣者）中午12時許，由新北市瑞芳分局太平派出所警員開警車接送他到壽山宮擺上供品，上香向神明祈求，過程不發一語，瑞芳分局長王鴻儒全程陪同。（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法