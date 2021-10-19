不爽被催討3000元 撂人砍傷債主 14惡煞全送辦

新北警三重分局押解黃姓少年等14名嫌犯到案。（記者吳仁捷翻攝）

2021/10/19 12:26

〔記者吳仁捷、鄭景議／新北報導〕新北市黃姓少年借貸3000元打工費給19歲黃姓男子，因小黃亟需用錢，多次向大黃催討，大黃不滿下，晚間竟撂13人到小黃工作處堵他，見他一現身，眾人一擁而上圍毆、追砍他，造成他當場濺血，送醫幸未傷及要害，警方3小時內逮捕大黃等14名惡煞，全部辦送及交由少年法庭審理。

警方調查，這起傷害案發生在18日深夜，三重區三民街與中正北路口一處餐飲店前，當時17歲黃姓少年打工剛下班，正與3名同事在場聊天，突然一群惡煞衝上前，帶頭的男子見到黃姓少年，直呼就是他，眾人持棍棒衝上前圍毆、追砍小黃，同事都反應不及，惡煞們將黃少打得倒地、滿身是血後逃離，警方獲報到場，只剩被害人黃姓少年與3名同事在場，消防員將頭、背部打傷的黃姓少年送醫，介入調查。

警方初步瞭解，黃姓少年借錢給大黃，事後多次催討，讓沒錢的黃男深感不爽，認為債主找他麻煩，警方以車追人，追查出帶頭的黃男，及同夥19歲吳男、18歲邱男、21歲范男、18歲徐男、陳男、蔡男、林男、17歲劉姓、馮姓、月姓、王姓、陳姓及黃姓少年，共14人全數緝捕、通知到案；主嫌大黃否認唆使，辯稱小黃催討債務過急，讓他感到沒面子，告知友人後，他們主動替他討公道，否認唆使，警方將黃嫌主嫌等8嫌等依妨害秩序及傷害等罪嫌移送新北地檢署法辦，另將劉姓、馮姓、月、黃、王、陳等6名少年，依少年事件處理法移送新北地院少年法庭審理。

新北市三重黃姓少年借3000元給黃男，僅因催討竟遭大黃撂來13名惡煞當街圍打傷。（記者吳仁捷翻攝）

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