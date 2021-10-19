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    防虎豹潭意外重演 侯友宜：清查新北舉辦類似活動的團體

    為防止虎豹潭意外重演，新北市長侯友宜表示，針對轄內中小學的活動將全面檢視，並清查舉辦類似活動的民間團體。（新北市政府提供）

    為防止虎豹潭意外重演，新北市長侯友宜表示，針對轄內中小學的活動將全面檢視，並清查舉辦類似活動的民間團體。（新北市政府提供）

    2021/10/19 10:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕臉書「大方體驗自然」16日在新北市雙溪區虎豹潭舉辦活動，遇溪水暴漲造成4死2失聯憾事，新北市長侯友宜上午前往現場關心搜救情況，由於主辦方為北市業者，全案由檢警調查偵辦。侯友宜表示，已責成新北市教育局針對中小學的戶外活動自我檢視，並清查民間團體或業者舉辦類似活動，了解營運狀況。

    侯友宜今天上午受訪指出，新北市府已連續搜救超過60個小時，必須把握最後的黃金72小時、積極搶救，今天增加更多警消搜救人力，從虎寮潭下游沿著溪邊到上游的梳子壩，設置14個搜索點、13個大分區，又另設立虎寮潭的前進指揮所，持續擴大搜索；此外，出動空拍機、救生艇，加上後勤部隊隨時待命輪替，希望聯合作戰，盡快搶救2名失蹤的孩子。

    目前北市府和檢警正在調查主辦單位「天大地方自然文化有限公司」舉辦此活動是否合法，針對新北市是否有類似遊走在法律邊緣的團體，侯友宜表示，在案發的第1天，已責成主管單位教育局就中小學舉辦戶外相關活動，進行自我檢視及查核，去督導還有哪些細節需要注意的。

    至於民間團體，侯友宜說，已責成經發局相關單位及農業局主管的休閒農場，進一步清查到底有多少民間業者在舉辦類似活動，並了解其營運狀況及帶隊情形，市府會跨局處聯合查察。

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