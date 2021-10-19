澎湖涼傘與客家文化初邂逅 首度躍登客家義民祭慶典舞台

李先寧〈藍色衣服者〉擔任文化大使，結合澎湖與客家文化交流。（李先寧提供）

2021/10/19 10:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原為澎湖宮廟獨有傳統文化的涼傘，隨著人口逐漸外移，透過宮廟信仰傳入台灣南部。澎湖涼傘首次與客家文化初邂逅，緣起於李先寧應新北市客家局之邀，將涼傘與客家文化融合應用於客家義民祭典活動上。

李先寧是來道地的澎湖囝仔，2007年正式在澎湖縣文化局拜入莊萬枝涼傘藝師的門下，習得涼傘技藝成為種子藝師之一，指導過各級國中小學生成立涼傘隊，並於2015年受澎湖縣文化局之邀，擔任涼傘研習班講師，與同門師兄弟黃志鵬在研習班中一同授課，並在師尊莊萬枝指導下，澎湖縣文化局涼傘隊班底順勢成立。

此次李先寧受新北市客家局之邀，在彙報師尊莊萬枝之後，隻身攜帶自己的一支涼傘，並向師尊借用一支涼傘前往新北市客家文化園區擔任講師，培訓客家涼傘人員，學員則以新北市各客家文化協會理事長為班底，正式開啟新北客家義民祭典文化中融入澎湖涼傘文化藝術首例。透過李先寧擔任文化橋樑，客、閩文化就此產生首次融合，也在一年一度的客家義民祭典文化活動中增加涼傘可看性與活動豐富性。

雖然研習課程雖只有短短10天時間，但在新北市客屬理事長協會郭文達主席號召下、未來能在新北市義民祭典文化活動呈現澎湖涼傘文化。藝師李先寧更提議，也能將客家花布與染布文化結合澎湖涼傘，使其客、閩文化在表演中增加更多的創意，相信這也是客、閩文化在歷史上的大躍進。

澎湖獨特的涼傘文化，將躍登客家義民祭舞台。（李先寧提供）

澎湖涼傘文化與客家文化初邂逅，跨海應新北市客家局之邀授課。（李先寧提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法