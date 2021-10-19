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    尾隨外送員想見心上人 男妄想：那是我家

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2021/10/19 10:31

    〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子愛慕就讀專科時期的彭姓學妹許久，之前就有多次糾纏記錄，去年12月竟假冒彭女名義訂外送，再尾隨外送員搭乘電梯，闖進彭女所住樓層而被告，他在偵查時竟說：「她給我的感覺，好像那是我家，這可能是我錯誤的感覺，我只好十字架背起來」；新北地院審理後，依侵入他人住宅罪，判處陳男拘役50日。

    陳男在法院時還提出一堆臉書帳號，表示他認為這些帳號疑似是彭女所有，且彭女透過其中一個臉書專頁，把想告訴他的話寫在裡面，亦或者：「每天都會一直傳訊息給我」，他還提出「為了愛，夢一生」、「像初雪般走向你」兩首歌錄音，堅持是彭女所唱，希望法院調查這些證據，來證明彭女對他「有情」。

    但法官認為，陳男所主張的待證事實，均與侵入他人住宅罪的構成要件事實無關，且本案事實明確，無調查必要性，予以駁回。

    本案發生於去年12月24日聖誕夜晚間9時許，陳男假冒彭女名義訂外送，再尾隨外送員搭乘電梯，闖進彭女所住樓層因而被告。

    法官認為，陳男先前已多次纏擾彭女，之後竟又犯案，使彭女受有相當程度的心理壓力，所為實不足取，且迄今尚未與被害者和解或賠償。

    法官並認為，陳男在偵查中始終否認犯行，辯稱：「我沒有對她怎麼樣，她給我的感覺，好像那是我家，這可能是我錯誤的感覺，我只好十字架背起來」，直到法院審理時才坦承犯行，犯後態度難謂良好，但考量他患有妄想症，因此判處拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

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