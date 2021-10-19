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    網購寵物食品 中文標籤、原料要留意

    動保處稽查實體店面，產品都有合格，也提醒飼主要多留意寵物食品背後的製造日期、原料等標示。（圖由新北市動物保護防疫處提供）

    動保處稽查實體店面，產品都有合格，也提醒飼主要多留意寵物食品背後的製造日期、原料等標示。（圖由新北市動物保護防疫處提供）

    2021/10/19 09:44

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市動物保護防疫處9月接獲張先生檢舉，在網路上購買寵物保健食品，但業者寄來的商品全都是英文標示，就連製造日期、成分內容都無法識別，不放心讓自家的貓咪食用，經動保處調查發現有20件類似檢舉，都是未貼有中文標示，皆以限期改善，如果再發生將依動保法，處3萬元至15萬元以下罰鍰。

    對於網路購買寵物食品，動保處提醒，要確認外包裝標示文字內容，舉凡原料、添加物名稱、營養成分、製造加工業者名稱、地址、電話、原產地、適用寵物種類、方法及其他應注意事項等19種標示項目。

    動保處也說，網路上販售自家烹煮的寵物料理、食品等，應該事先在行政院農委會寵物食品申報網完成申報作業，並且依照規定詳細確實將產品中文標示貼在商品外包裝上，包含國內製造、加工或輸入寵物食品、用品，都必須向行政院農委會申報。

    另外，動保處近期也到愛買、大潤發、家樂福、全聯福利中心等各大連鎖店，18間販售寵物食品、用品店家進行稽核，抽查23種飼料、30種罐頭、各式點心零食計27項及寵物保健食品10種，共計90種食品及用品，檢驗內容包含李斯特菌、產氣莢膜梭菌、黃麴毒素、無機砷等均無檢出。

    民眾若有疑慮，可以到新北動保處或行政院農委會寵物食品申報網查詢合格寵物食品名單。

    動保處提醒，網路上販售的寵物食品也必須張貼中文標示。（圖由新北市動物保護防疫處提供）

    動保處提醒，網路上販售的寵物食品也必須張貼中文標示。（圖由新北市動物保護防疫處提供）

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