開神壇藏槍毒還架監視器掩人耳目 新北警夜逮壇主4嫌

新北市中和警分局日前與保大霹靂小組共同出擊，前往三重區某間架有監視器的私人神壇查緝槍毒，當場逮獲壇主葉男及3名疑似共犯的男子，並查扣海洛因及槍枝零組件。（記者闕敬倫翻攝）

2021/10/19 09:44

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和警分局日前獲報，深夜與保警大隊霹靂小組共同出擊，前往三重區某間架有監視器的私人神壇查緝槍毒，當場逮獲壇主葉姓男子及3名疑似共犯的男子，並查扣一級毒品海洛因及槍枝零組件，警訊後將4人依毒品及槍砲罪嫌移送法辦。

中和警方近日接獲情資，指45歲葉姓男子以三重三和路四段巷內神壇作為掩護，非法持有槍械及毒品，還在神壇周遭裝監視器，藉此躲避警察上門搜查。

經2週跟監、蒐證，中和警15日凌晨0時許持新北地院搜索票，聯手新北保大霹靂小組攻入神壇，發現內有葉姓壇主、50歲陳男、31歲蔡男及32歲林男等人，他們遭壓制逮捕前，還有一人試圖跑到屋後防火巷丟棄毒品，仍被偵查隊幹員逮個正著。

警方在宅內起獲23包總毛重54.85公克海洛因、7包總毛重7.25公克安非他命、一批槍枝零組件、一組吸食器以及2支針筒等證物，後續將葉男一夥帶回偵辦，但4人均矢口否認持有槍毒，全案訊後依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署。

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