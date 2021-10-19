虎豹潭持續救援！搶黃金72小時找失蹤2學童 新北投入350名搜救人力

新北市消防局一早8點投入350名消防、義消與民間救難團體人員持續搜救，另出動所有搜救艇、空拍機前往搜尋，希望今天就會找到失蹤的2名學童。（記者林嘉東翻攝）

2021/10/19 09:29

〔記者林嘉東／新北報導〕「把握最後黃金救援時間！」新北市消防局一早8點投入350名消防、義消與民間救難團體人力持續虎豹潭救援工作，另出動所有搜救艇、空拍機前往搜尋，希望今天就會找到失蹤的2名學童。

失蹤劉姓女童的父親上午8點40分也趕到女兒失蹤水域，近午要到壽山宮上香祈求老天爺幫忙，希望今天就會傳來好消息。

新北市雙溪區虎豹潭16日下午發生4名學童及2名家長遭溪水沖走意外，目前已尋獲4人（2家長2學童）死亡，仍有2名學童還在搜尋。

新北市長侯友宜上午指出，新北市消防人員已連續搜救超過60多小時把握最後黃金救援時間積極搶救，今天增加更多搜救人力，從虎豹潭下游沿著溪邊到上游梳子壩設了14個搜索點，還在虎寮潭設前進指揮所擴大搜索範圍，另出動所有空拍機、救生艇，不放棄搶救2名失蹤的小孩，把握最後黃金救援時間。

新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長林至品則指出，氣象預報明天鋒面來襲，東北部開始降雨，今天動員消防、義消與民間救難團體共350名搜救人員前往搜救，希望趕在天候轉壞前找到失蹤的2個學童。

新北市消防局一早8點投入500多名消防、義消與民間救難團體，另出動所有搜救艇、空拍機前往搜尋，希望今天就會找到失蹤的2名學童。（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法