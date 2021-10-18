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    籌不出50萬！涉賣換臉謎片 YouTuber「小玉」降保30萬

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利被逮捕，黃捷、高嘉瑜及館長等人受害。（本報合成）

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利被逮捕，黃捷、高嘉瑜及館長等人受害。（本報合成）

    2021/10/18 22:02

    〔記者王定傳／新北報導〕百萬YouTuber「小玉」朱玉宸等人涉透過 AI Deepfake（換臉）技術，將網紅及政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製成色情影片販售，新北地檢署複訊後於今日下午近5點諭令朱玉宸50萬交保，但他透過親友籌款快5小時，還是拿不出50萬元，檢方考量他的財產及犯罪所得基本上已經查扣，無法交付高額保釋金，因此改為30萬元交保，朱玉宸獲保後面對媒體詢問不發一語。

    本案起因於警方發現自去年7月起，有人透過 AI Deepfake（換臉）技術，將包括「白癡公主」、「千千」等知名網紅，及黃捷、高嘉瑜等多名政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製作成色情影片販售得利，且被害人不只女性，連知名網紅「館長」也受害。

    警方追查發現幕後主腦竟是引退的百萬YouTuber「小玉」朱玉宸等人，昨持搜索票前往朱玉宸於新北市樹林區住處與工作室搜索，拘提朱玉宸、莊男及耶女3人到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本（含金融卡）、電腦2台、硬碟2顆、手機2支及賓士車等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆。

    檢方複訊後認為，朱、莊2人所為涉犯刑法「散布、播送及販賣猥褻影音紀錄物品」、「意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品」及公然侮辱罪嫌，諭令朱玉宸50萬交保、莊男10萬元交保，耶女則請回，但朱、莊2人籌不出款項，檢方考量他們的財產及犯罪所得基本上已經查扣，無法交付高額保釋金，因此改為30萬元及5萬元交保。

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸交保後快步離去。（記者王定傳攝）

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸交保後快步離去。（記者王定傳攝）

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