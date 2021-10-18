生命之美列車到頂溪國小 愛心教養院學生分享生命故事

腦性麻痺院生小純（中）首度參加生命之美列車，她以「舞動清風」舞獅為活動揭開序幕。（新北市社會局提供）

2021/10/18 17:39

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市八里愛心教養院舉辦生命之美校園巡迴列車，這次到永和頂溪國小和學生們分享故事。患有腦性麻痺的教養院生小純分享繪本「你很特別」的生命故事，不僅令在場師生感動，她也克服以往總躲在角落不敢參加社團和活動的個性，同時，院生也帶來輪標舞、性平企鵝輕黏土以及陶藝等，一起和頂溪的學生互動。

院生小純是在6歲時進入教養院接受照顧，至今已有33年，今年在老師的鼓勵下參加生命之美列車，她也擔任「生命故事繪本」關主，與同學分享故事內容，透過貓頭鷹親子教育協會老師秋莉從旁協助導讀，傳達出每個人的特質都是獨一無二的，而且無須貼上好或壞的標籤。

八里愛心物理治療師紹妘表示，小純因害怕自己能力做不到，在院內總是拒絕所有活動邀約，她有天帶了生命繪本「你很特別」與小純一起導讀，故事中木匠伊萊幫小木頭人胖哥了解他有多麼特別，小純深受感動，終於願意走出來，找到了自信。

對於這趟生命之美列車活動，頂溪國小輔導主任巫靜雯認為，透過遊戲及活動，讓學生與身心障礙者面對面互動，彼此認識破除對於身障者的既定印象，進而將同理心的種子埋在學生心中，期許他們未來能夠面對與自己特質不同的人事物時可以溫柔相待。

頂溪國小學生換位成身心障礙者，坐在輪椅上體驗輪標舞。（新北市社會局提供）

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