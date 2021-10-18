莫德納第2劑明開放預約接種 部分長輩憂成漏網之魚

中央明天起將開放莫德納疫苗第2劑預約接種，但有民眾反映，長輩錯過第2劑造冊施打時段，又沒上中央公費疫苗預約平台進行意願登記，恐成這一輪疫苗的漏網之魚。圖為長輩施打疫苗情形。（衛生局提供）

2021/10/18 17:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央流行疫情指揮中心將從明天（19日）起開放第12輪疫苗預約，針對7月16日以前接種第1劑莫德納的55歲以上長輩，可預約接種第2劑。但有長輩反映，第1劑與第2劑都由新北市政府造冊施打，但他第2劑無法配合市府指定時間，必須自行上中央公費疫苗平台預約，因他先前沒有進行意願登記，將趕不及這一輪疫苗接種。衛生局表示，長者若因故錯過造冊施打時間，可洽區公所協助造冊，再另外安排其他時段施打。

新北市議員葉元之接獲一位68歲陳先生陳情，他在7月中旬施打第1劑莫德納疫苗，當時新北市65歲以上長者都由市府造冊通知，但上週市府通知施打第2劑，他因時間不能配合而錯過。

陳先生詢問1922，得到無法預約第12輪疫苗的回應，只請他上中央預約平台進行意願登記，但就會趕不上這一輪預約接種，造成2劑疫苗間隔太久的問題。

葉元之說，65歲以上長輩當初都由地方政府造冊施打，不需到中央系統進行意願登記，因此陳先生絕非單一個案；之前長輩施打第1劑莫德納時，若錯過造冊施打時間，還可利用新北市預約系統前往診所施打，現在新北市系統已關閉，一律改用中央系統，恐導致錯過造冊施打時段的長輩成為漏網之魚，希望市府額外提供施打方式。

衛生局表示，原本由市府造冊施打第1劑莫德納疫苗的民眾，如果沒有上中央系統進行意願登記，的確會遇到這一輪無法預約接種的問題，假設第2劑無法在原本安排分區分里通知的指定時段內完成施打，可洽區公所民政課協助造冊，將另外安排其他時段替長輩施打疫苗。

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