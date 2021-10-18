新北警空中無人機隊投入虎豹潭搜救 今派4飛手3機出動

新北市警局空中無人機隊投入虎豹潭搜救 。（記者徐聖倫翻攝）

2021/10/18 16:47

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕31名臉書「大方體驗自然營」的學員，16日在虎豹潭遇溪水暴漲，導致6人被大水沖走。搜救人員目前已發現陳父等4人遺體，仍有8歲劉姓女童及15歲陳姓少女未發現。新北市警察局今日下午調派空中無人機隊，前往支援，配合現場指揮官調派任務進行空搜救援。

空中無人機隊今日接獲任務後，由主任周哲民帶隊，偕同股長謝儒誠等5人，前往現場，下午2時30分開始延梳子壩、壽山宮、保成坑、六和橋及北勢溪古道等搜救點進行拍攝，供搜救人員辨識，協助救援。

新北市警察局表示，為因應民航局在去年3月31日發布的「遙控無人機管理規則」及法務部正在擬制中的「科技偵查法」新規，警局率先成立全國第一支正式警用無人機專責隊目前無人機隊的20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照。平時用於人車流量監控及刑案偵防等相關應用，此次為了增加搜救量能，特別派往虎豹潭搜救現場協助。

警察局長黃宗仁指出，出動無人機可由空拍景象清楚拍攝整個流域狀況，沿著山區河岸拍攝搜索，輔助地面搜救的不足，希望的就是能在這次搜救任務中，儘快順利找到失蹤的2名孩童。

新北市警局空中無人機隊投入虎豹潭搜救 。（記者徐聖倫翻攝）

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