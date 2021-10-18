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    首頁　>　新北市

    抓到！污染三峽福德坑溪元凶 清潔公司負責人移送

    三峽福德坑溪遭廢水污染呈白色混濁狀。（新北市環保局提供）

    三峽福德坑溪遭廢水污染呈白色混濁狀。（新北市環保局提供）

    2021/10/18 16:48

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽福德坑溪上游在10月連假期間，遭人倒置廢棄物於溪流，染白河川還使魚群翻肚，環保局與警局成立專案小組調查，鎖定一間涉案的清潔公司，並於10月15日到該公司現場稽查，確認蔡姓及陳姓犯嫌違規事項，依違反廢棄物清理法，由警方移送新北地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併1500萬元以下罰金。

    環保局表示，稽查員接獲民眾陳情後，在10月10日到福德坑溪調查，發現水質呈乳白色，pH均有偏鹼的情形，經過循線調查沒有發現溪流旁的工廠有排放廢水情勢，直到有熱心民眾通風報信，疑似有人傾倒不明物品於溪水中。

    專案小組沿線調閱監視器，鎖定一間環保清潔公司槽車，追蹤該輛槽車曾出沒及停留地點後，查獲到廢污水來源為土城一間知名食品製造工廠，且水質和水色與遭污染的溪流相當。

    深入調查更發現，在新店一間餐廳也是委託該環保清潔公司清運餐廳油渣，因此與警方攜手追查到位於新莊的這間公司，併詢問蔡姓負責人及陳姓司機，當初他們矢口否認，強調只有進行疏通水管業務，沒有收受廢污水或水肥，但稽查人員出示清運畫面及單據等證據，才坦承有向外承攬業務，並命陳姓員工載運廢污水及水肥至公司或隱密位置排放。

    環保局表示，全案依照違反廢棄物清理法第41條及第46條規定，由警方以現行犯逮捕並移送新北地檢署偵辦。

    環保局也提醒，委託清除廢棄物或水肥時應慎選合法廠商，應於簽約前確認其是否領有合格證照及合法去處，以避免造成環境污染，若有故意委託不合法廠商清運，將依法要求委託人負連帶責任。

    稽查人員到清潔公司現場直接進行檢測。（新北市環保局提供）

    稽查人員到清潔公司現場直接進行檢測。（新北市環保局提供）

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