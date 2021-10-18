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    首頁　>　新北市

    中央研議強制公寓大廈設管委會 新北：已分期分區輔導

    高雄城中城大火事件後，中央研議住宅強制設立管理委員會，新北市政府表示，已分期分區輔導。（記者賴筱桐攝）

    高雄城中城大火事件後，中央研議住宅強制設立管理委員會，新北市政府表示，已分期分區輔導。（記者賴筱桐攝）

    2021/10/18 16:42

    〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市城中城大樓火災釀嚴重死傷，中央研議針對1995年以前完工的公寓大廈，強制要求成立管理委員會的可行性，新北市政府工務局長詹榮鋒表示，無論中央是否修法，新北市已分期分區輔導老舊住宅成立管委會，不影響既有的消防安檢程序。

    市議員江怡臻今天質詢指出，高雄城中城大樓意外造成重大傷亡，中央或專家學者並未認為沒有成立管委會是肇禍主因，內政部長徐國勇允諾將研議修法強制成立管委會，她詢問市府對此看法。

    詹榮鋒表示，新北市因應公寓大廈管理條例規定，以2年為1期，並且按照居住人口數，分期、分區輔導舊社區成立管理委員會，針對新北市1995年以前落成的公寓大廈，有1338處社區已完成設置，沒有成立管委會的社區有1135處，市府已輔導其中54%成立管委會，不論中央是否修法強制，都會持續推動。

    江怡臻提到，類似城中城老舊的住商混合大樓，其消防設備及防火避難設施等，因法令更迭，難以符合現行建築技術規則的要求，許多沒有成立管委會的公寓大廈，收到政府機關的改善通知也無所適從，即使政府輔導成立管委會，應告知民眾如何改善，達到基本的公共安全需求，避免發生重大公安意外。

    詹榮鋒表示，公安的申報、檢查或複查不會因為是否成立管委會而有差異，不論是16樓以上的大樓或是6樓以上的集合住宅，市府都會透過公安小組聯合稽查，以及各目的事業主管機關通報或消防安檢等，要求所有權人或使用人改善。

    消防局長黃德清說，不論住宅有無設置管理委員會，都要依照規定設置消防設備，定期實施消防檢查。若有成立管委會，可作為聯繫住戶的媒介或對外窗口，沒有設置管委會的社區，所有住戶必須共同承擔消防法規下的處分或責任。

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