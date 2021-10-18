誆稱「妳背後有嬰靈」 男假冒乩童性侵酒店女

吳姓男子假冒乩童，向酒店小姐誆稱「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」，趁機性侵，遭新北地檢署起訴。（資料照）

2021/10/18 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子上酒店消費結識酒店小姐美美（化名），他因聽聞美美曾墮胎，竟對她誆稱：「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」、「要超渡嬰靈，需要去旅館透過我修行的功德作法」，把美美拐往旅館後，假借作法名義性侵得逞，新北地檢署今依強制性交罪嫌起訴吳男。

檢警調查，今年1月，吳男在台北市中山區某酒店消費進而結識美美，他見美美對鬼神之事存有敬畏之心，且聽聞對方曾墮胎，向美美誆稱：「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」。

檢方調查，今年1月7日，吳男對美美說：「要超渡嬰靈，需要去旅館透過我修行的功德作法」，把美美拐往新北市三重區某旅館後，假借作法名義說：「需要跟我發生性行為，嬰靈才會原諒你」，性侵美美得逞。

美美事後經男友追問，才說出此事，但檢方偵辦時，吳男否認自稱乩童，亦沒有向美美表示可以處理嬰靈，兩人是你情我願發生性行為。

不過，由於被害者指證，加上雙方LINE對話記錄中，吳男於案發後仍傳訊給美美：「因為我每天都在念佛」、「她們要功德」、「我們會見面應該也是緣份」、「可憐的孩子」、「那如果我們那個你會開心嗎？」、「我是說開心的做」，顯示他準備以相同話術再拐美美發生性行為。

另外，吳男事後與被害者簽立和解書承諾賠償20萬元；檢方綜合相關證據後認為，吳男假冒乩童，以嬰靈作祟話術，利用被害者對民俗宗教敬畏之心理，加上被害者曾墮胎，因而聽信吳男神怪之說，為破除自身困境而與吳男發生性行為，這不是出於自由意志的男歡女愛性行為，依強制性交罪嫌起訴吳男。

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