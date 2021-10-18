第12輪預約3種疫苗 新北市府︰請院所確保各項流程不出錯

第12輪武漢肺炎疫苗平台開放接種莫德納、BNT和AZ疫苗，副市長劉和然提醒市民，這一輪種類較多，務必留意預約及施打時間、地點。（記者林欣漢攝）

2021/10/18 16:00

〔記者林欣漢／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，新北市今天沒有新增確診，對於第12輪疫苗平台開放接種莫德納、BNT和AZ疫苗，副市長劉和然提醒市民，這一輪種類較多，務必留意預約及施打時間、地點，市府也會請醫療院所加強接種作業程序，確保各項流程不會出錯。

劉和然指出，第12輪疫苗從18日起開始預約，但中央不是同步開放預約，今天開放BNT疫苗預約，19日上午10點起是開放預約AZ疫苗，莫德納是19日下午2點起開放預約，預計22日起到11月3日展開接種，平均每日要施打7、8萬劑，新北市共發出98萬2730封通知簡訊，分別是BNT有39萬6338封、AZ有31萬4714封、莫德納27萬1678封。

劉和然提醒，這一輪有AZ、BNT、莫德納3種疫苗，種類較多，很容易混淆，提醒民眾務必留意預約時間、地點，市府也有請醫療院所要更加謹慎，尤其現在也開始施打流感疫苗，對醫護人員的負擔相當大。

新北市疫情平穩，從9月17日至今除了4個舊案，已有32天沒有新增感染個案，截至17日列管數46人，今天預計可解隔6人。

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新北市18日沒有新增確診，疫情平穩。（記者林欣漢攝）

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