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    首頁　>　新北市

    年繳27萬漏水費 新北土城老社區管線汰換納入中央補助

    土城「國際公園城」社區位處高地，由於自來水管線老舊，經常出現漏水問題。（記者邱書昱攝）

    土城「國際公園城」社區位處高地，由於自來水管線老舊，經常出現漏水問題。（記者邱書昱攝）

    2021/10/18 16:05

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城「國際公園城」社區，住著252戶居民，但由於自來水管線老舊，長期有漏水問題，估算每年需要繳交約27萬元的漏水費，雖然居民想要汰換管線，但礙於經費過高而停擺，近期透過立法委員吳琪銘協助下，台灣自來水公司將此案納入中央補助計畫，核定2336萬元的修繕費，預計2022年3月完工。

    興建於1980年代的「國際公園城」，社區內管線是由建商牽線，但是蓋完房子後就消失得無影無蹤，即便管線有漏水問題也難以求償。土城青山里長姚韋華說，過去社區只能靠加壓馬達打水，無水可用成為居民的日常，雖然自來水公司有設立加壓站，卻遭到颱風侵襲，地基慘被掏空，管線的問題也越顯嚴重。

    吳琪銘說，由於該社區位處高地，且社區內自來水管線原本為私人財產的內線，因此漏水後每戶、每期平均要分攤20到30度的水費，他聽聞後也協助爭取台水的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，順利能夠汰換1.1公里長的自來水管，將問題一併解決。

    台水第12區處長邱憲龍說，工程會分2階段施工，並且將管線汰換為不銹鋼材質，增加使用年限，目前台水也評估泰山碧瑤社區汰換，後續也會與新北老舊社區溝通協調，解決老舊管線問題。

    吳琪銘向台水爭取，將社區汰換老舊管線納入計畫中補助。（記者邱書昱攝）

    吳琪銘向台水爭取，將社區汰換老舊管線納入計畫中補助。（記者邱書昱攝）

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