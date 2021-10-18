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    不滿普悠瑪事故判決 台鐵產業工會斥：結構性問題推給第一線

    普悠瑪出軌司機員尤振仲判4年6個月徒刑。（本報合成）

    普悠瑪出軌司機員尤振仲判4年6個月徒刑。（本報合成）

    2021/10/18 15:24

    〔記者陳心瑜／新北報導〕台鐵普悠瑪列車3年前脫軌翻覆釀嚴重死傷，宜蘭地院今天審結，判司機員尤振仲4年6個月徒刑，台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽無罪。台鐵產業工會秘書長魏豫綾質疑，判決結果讓基層員工感到將結構性問題「推給第一線」，弱勢基層以及旅客更加沒有保障。

    台鐵6432次普悠瑪列車2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，造成18死116人輕重傷，工會指出，普悠瑪事故今年即將滿3週年，認同每個人都該對自己做過的事情負責，也應該包括組織。

    工會聲明指出，對於今日判決結果，不僅會讓基層員工感覺把結構性的問題都推給遇到出事的第一線，弱勢的基層及旅客更加沒有保障，也有普悠瑪家屬在今日受媒體訪問時指出：「台鐵一貫做法，都是推給司機基層擔罪」。

    工會表示，制度問題不該單由第一線員工負責，顯然司法無法究責組織，如果沒有徹底檢視這個真正的問題，如何讓民眾及員工信服？台鐵第一線同仁常常反映問題時得不到適時解決，出事了仍然是基層負責，這樣並不能解決問題。

    從台鐵局新聞稿中可知，事故後台鐵做了非常多改善事項，這些調整正說明了過去組織缺失，但很遺憾反映缺失的基層問題得不到解決，事故之後反而要擔責任，更不用說現在改善方案中仍無基層參與制度改革的機制。

    工會表示，事故發生後最重要的是查明真相，落實改革，尤其組織不能卸責，會持續監督揭弊，提出真正能預防事故的解方，給國人及同仁平安的鐵路。

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