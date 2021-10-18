國產42％！侯友宜視察安坑輕軌列車 目標2022年底完工

今年9月底安坑輕軌首列車進駐安坑機廠內，後續將進行接收檢查、動態及靜態等多項測試。（記者邱書昱攝）

2021/10/18 14:45

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到新店安坑，視察安坑輕軌首列車進駐機廠情形，他說，該列車採用國內車體牆板、空調、電纜、座椅等，國產化比例達42％，預計2022年進行動態測試及耐久性測試，而安坑輕軌整體工程達83％，目標2022年底完工通車。

新北市捷運工程局表示，車身為光耀金的安坑輕軌首列車，在9月底從新竹的台灣車輛公司進駐到安坑機廠，接續進行接收檢查、靜態功能測試與行駛測試，每一列車有5節、共62個座位，可以搭載265名乘客，全線會配置15列車行駛。

侯友宜表示，安坑輕軌列車符合國產國造精神，當中包含空調、車體、照明、座椅、電線電纜都是國產製造，比例高達42％，比淡海輕軌國產比例22％來得高，列車在台灣車輛公司製造期間也經常去看。

他說，車體焊接、膠合、電裝、內庄、聯掛到轉向結構，生產製程工序總耗費12個月，出廠前還要完成電路系統測試、靜態及靜態測試，以及全車水密測試，單列車出廠前的測試就要花2.5個月。

隨後，侯友宜也與台灣車輛董事長蔡煌瑯等人一同上車體驗，侯友宜也說，與同樣國造的淡海輕軌相比，其創新、舒適度，以及照明、空調使用電線、電纜的相關的配備會更細緻，在地議員稱讚坐起來跟歐洲的所有列車毫無遜色。

捷運局補充，安坑輕軌在7月完成全線高架橋合龍後，持續進行高架軌道鋪設及機電系統工程施工，平面段已完成土建主體及軌道鋪設，而安坑機廠也完成駐車廠、維修廠、行政大樓主體結構等，截至9月底計畫進度達83％，其餘的14輛列車也會依照計畫排程運抵機廠。

捷運局說，安坑輕軌全線位於新店安坑地區，路線全長7.5公里，設置9座候車站、1座機廠，沿途經過新店安一路、安捷路、安合路，以安新橋跨越新北環快道路及新店溪，在十四張站銜接新北環狀線，未來通車後能節省通勤雙北15到20分鐘車程。

侯友宜（右）與蔡煌瑯（左）一起試座安坑輕軌首列車。（記者邱書昱攝）

安坑輕軌內駕駛座的機電設備。（記者邱書昱攝）

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