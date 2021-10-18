五股、八里、林口三區行銷在地特色 找網紅探密境

「五股守讓堂」擁有100多年歷史，古蹟風華有不少亮點。（新北市政府提供）

2021/10/18 11:59

〔記者林欣漢／新北報導〕擴大振興五倍券效益，新北市政府加碼推出專屬「新北加倍券」振興經濟方案，五股、八里、林口三個行政區首度與網紅YouTuber 「我是老爸,我不要當爸!」合作拍攝系列行銷短片，推廣隱藏在各地的驚喜角落，首部短片預計今天下午5點上線，第二部預計週三上線。

「新北加倍券」已經於15日上線，民眾只要上網登錄即可參加抽獎活動，有機會「加倍奉還」抽到汽車等獎品。五股、八里及林口三區首長表示，邀請網紅實地探訪、踩點，協助行銷三區在地特色，吸引大小朋友前來一遊。

五股區長洪崇璉表示，早期的五股垃圾山在政府的努力下，將公有土地重新綠美化，並透過線上投票更名為「五股夏綠地」，其中包括「新冪境綠地公園」、「環保藝術公園」及「心環原公園」，成為民眾散步、假日休閒的好去處。另外，擁有一百多年歷史的「五股守讓堂」，是新北市第一個文化資產拆遷之後異地重組的古蹟，為了重現五股守讓堂的過往歲月，規劃了三讓文房、伴山學堂、藝遊工坊、藏藝閣等文史空間，運用多層次的彩繪及泥塑剪黏歷史建築風格，重新讓五股守讓堂風華再現，邀請大小朋友們一起來走訪，民眾也可以跟五股圖書館接洽專業的志工做現地導覽。

八里區長陳炳仲說，位在八里左岸的八里水上運動中心，是北台灣最大的水上運動中心，擁有得天獨厚的地理環境，除了水域平穩、風場豐富，更是全運會風帆比賽指定場域，老闆潘偉華熱愛水上運動，除了是美國帆船協會的資深教練，也是中華泛太平洋水域運動協會的理事長。邀請民眾把握夏天最後時光，不妨來趟八里水上運動中心體驗最夯的SUP立式滑槳、風浪板、風帆等運動，在專業教練指導下，即使不會游泳、不會衝浪也能簡單上手，還能順道走訪八里老街、吃美食、一覽八里左岸淡水河風光，留下回憶。

林口區長藍品畯表示，擁有「林口最美市場」美譽的林口公有市場，曾於2019年榮獲「2019年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類卓越獎，室內有冷氣可以民眾舒適的逛街買菜，因應前陣子疫情嚴峻，避免市場人潮聚集接觸，也研發了LINE官方帳號買菜網，民眾待在家就可以線上購物，同時也結合公共托育中心活動中心、停車場、市民活動中心等，提供更多元的服務。

八里水上運動中心是北台灣最大的水上運動中心，水域平穩。（新北市政府提供）

林口公有市場曾獲「2019年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類卓越獎。（新北市政府提供）

五股垃圾山整治後，成為民眾散步、假日休閒的好去處。（新北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法