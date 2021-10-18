秋季賞鳥最佳景點 新北河濱公園濕地野鳥現蹤

新北市河濱公園濕地生態豐富，常有大批白鷺鷥棲息。（高灘處提供）

2021/10/18 11:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕時序入秋、天氣涼爽，新北市河濱公園是闔家休憩去處，多元的生態環境成為鳥類在都市叢林的棲地，南遷避冬的候鳥也在此處現蹤，大漢溪人工濕地近來有鷺鷥、翠鳥、八哥等眾多嬌客駐足，是秋季賞鳥最佳景點。

新北市政府高灘地工程管理處表示，河濱公園有豐富的生態，魚類、昆蟲、果實、種子等吸引鳥群覓食，補充遷徙過程消耗的體力；天氣晴朗的日出起3小時及日落前2小時，是日行性鳥類活動高峰期，建議10月最適合賞鳥的時段，約在上午5到8點以及下午3點半至5點半。

根據民眾觀察，近期遷徙的鷺鷥群在溼地水池中的陸島、樹叢間穿梭，有時候棲息在樹梢，偶爾抬頭仰望天空，可以看到成群結隊的鷺鷥飛翔於藍天白雲之中，數量多到甚至能遮天蔽日，令人震撼驚喜。

此外，偶有翠綠身影一閃而過，是披著美麗外衣、頗受民眾喜愛的翠鳥，有如「飛行藍寶石」，常棲息於人工溪流或生態池水流動處，佇立在樹枝、景石或水中木樁上，再俯衝至水面捉魚或昆蟲，是鳥類的捕魚高手，又有「魚狗」稱號。

高灘處說，草地上經常可見黑色的台灣原生種八哥蹦蹦跳跳，嘴巴為白色，屬於保育類二級動物，不得豢養，與外來種家八哥、白尾八哥嘴巴呈現黃色有明顯區別；新北大漢溪人工濕地自然景色豐富，春夏秋冬皆有不同樣貌，歡迎民眾到此賞花、賞鳥。

新北市河濱公園的草地上常見黑色的台灣原生種八哥蹦蹦跳跳。（高灘處提供）

披著美麗外衣、頗受民眾喜愛的翠鳥，有如「飛行藍寶石」，常棲息於新北市溼地人工溪流或生態池水流動處。（高灘處提供）

時序入秋，新北市河濱公園有候鳥遷徙駐足，圖為紅尾伯勞。（高灘處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法