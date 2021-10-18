為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    狼祖父性侵孫女致精神崩潰 法院：惡性重大判刑18年

    男子阿明性侵7歲孫女小姿，造成孫女身心受創，新北地院合議庭斥責阿明惡性重大，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判刑18年。（情境照）

    男子阿明性侵7歲孫女小姿，造成孫女身心受創，新北地院合議庭斥責阿明惡性重大，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判刑18年。（情境照）

    2021/10/18 10:34

    〔記者王定傳／新北報導〕男子阿明利用7歲孫女小姿（均為化名）想念母親及外婆心態，威脅說：「不配合就見不到你媽媽和外婆」，強行性侵小姿，之後甚至闖進她的房間，不顧另2名年幼的孫子就在房間內，再度對她伸出狼爪，新北地院合議庭斥責阿明惡性重大，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判刑18年，可上訴。

    檢警調查，2005年間，年僅7歲的小姿，因父母離異，只好搬進祖父住處同住；怎料，阿明竟不懷好意，見小姿想念母親及外婆，竟出言威脅說：「不配合就見不到你媽媽和外婆」，隨即強行性侵得逞。

    2009年間，阿明還闖入當時就讀國小4年級的小姿房間，不顧她兩名年幼胞弟就在房間內，再次伸出狼爪強行性侵；不僅如此，阿明另還趁單獨與小姿在陽台曬衣服之際，撫摸她的胸部及下體。

    小姿並未張揚、把秘密隱藏心中，其外婆後來察覺怪異，予以關切，小姿才說出此事，但她卻因此精神崩潰住院接受治療；法院審理時，阿明否認犯行。

    由於小姿指證歷歷，法院亦就「小姿證詞可信度」進行鑑定，排除她因罹患精神疾病而幻想編造遭性侵、猥褻之可能，不僅如此，小姿2名弟弟亦指證有目睹祖父搓揉小姿胸部或趴在小姿身上，加上其外婆證詞、醫院病歷、心理治療記錄等證據，合議庭判定確有此事，斥責阿明惡性重大，戕害小姿身心健全發展甚鉅，因此判處上述徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    手遊輸了要給摸？ 9歲女童遭惡鄰脫褲猥褻
    2021/08/06 21:21

    手遊輸了要給摸？ 9歲女童遭惡鄰脫褲猥褻
    趁單獨上課三度摸9歲女童胸部 國小語言教師起訴
    2021/06/16 16:42

    趁單獨上課三度摸9歲女童胸部 國小語言教師起訴

    掌握拜登經濟學商機
    變態阿公猥褻5歲孫女 獲原諒判緩刑5年
    2021/05/25 19:22

    變態阿公猥褻5歲孫女 獲原諒判緩刑5年
    祖父性侵孫女懷孕遭起訴 親子鑑定99.9％
    2020/10/07 14:33

    祖父性侵孫女懷孕遭起訴 親子鑑定99.9％
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播