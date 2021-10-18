狼祖父性侵孫女致精神崩潰 法院：惡性重大判刑18年

男子阿明性侵7歲孫女小姿，造成孫女身心受創，新北地院合議庭斥責阿明惡性重大，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判刑18年。（情境照）

2021/10/18 10:34

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿明利用7歲孫女小姿（均為化名）想念母親及外婆心態，威脅說：「不配合就見不到你媽媽和外婆」，強行性侵小姿，之後甚至闖進她的房間，不顧另2名年幼的孫子就在房間內，再度對她伸出狼爪，新北地院合議庭斥責阿明惡性重大，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判刑18年，可上訴。

檢警調查，2005年間，年僅7歲的小姿，因父母離異，只好搬進祖父住處同住；怎料，阿明竟不懷好意，見小姿想念母親及外婆，竟出言威脅說：「不配合就見不到你媽媽和外婆」，隨即強行性侵得逞。

2009年間，阿明還闖入當時就讀國小4年級的小姿房間，不顧她兩名年幼胞弟就在房間內，再次伸出狼爪強行性侵；不僅如此，阿明另還趁單獨與小姿在陽台曬衣服之際，撫摸她的胸部及下體。

小姿並未張揚、把秘密隱藏心中，其外婆後來察覺怪異，予以關切，小姿才說出此事，但她卻因此精神崩潰住院接受治療；法院審理時，阿明否認犯行。

由於小姿指證歷歷，法院亦就「小姿證詞可信度」進行鑑定，排除她因罹患精神疾病而幻想編造遭性侵、猥褻之可能，不僅如此，小姿2名弟弟亦指證有目睹祖父搓揉小姿胸部或趴在小姿身上，加上其外婆證詞、醫院病歷、心理治療記錄等證據，合議庭判定確有此事，斥責阿明惡性重大，戕害小姿身心健全發展甚鉅，因此判處上述徒刑。

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