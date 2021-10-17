失去骨肉至親「我承受過」 侯友宜：虎豹潭案一定追究到底

新北市長侯友宜下午到基隆殯儀館慰問虎豹潭受難者家屬。（圖片擷取自侯友宜臉書）

2021/10/17 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市雙溪區虎豹潭昨（16日）發生6名學童及家長因溪水暴漲遭沖走意外，今天上午尋獲4具遺體；新北市長侯友宜下午到基隆市殯儀館慰問家屬。他事後表示，同樣承受過失去骨肉至親，知道那有多痛，也承諾，該追究的人禍、法律責任，一定追究到底。

侯友宜在臉書表示，身為父母官，到殯儀館是希望帶給家屬振作的力量，必須比誰都更堅強，一進門他就看見小妹妹的阿嬤，阿嬤明明傷痛欲絕，卻還是連連向他道謝，每句道謝都讓他揪心自責。

他說，令人揪心的，還有小男孩的媽媽，淚水早已潰堤，聲聲呼喚著心肝寶貝的名，卻喚不回一聲回應。一旁的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，侯友宜擁著他，忍不住紅了眼眶，因為失去骨肉至親有多痛，他也承受過。

侯友宜說，孩子一定不希望大人們如此悲傷，他也試圖告訴家屬想著孩子去當無憂無慮的天使或菩薩了，或許心能少痛一點點。他強調，整起事件絕不是父母的錯，父母對孩子的照顧一定盡心盡力，才會想帶孩子去看看山水，體驗世界的美。

但是，不該開團的公司開了團，侯友宜承諾，「該追究的人禍，還有法律責任，我們一定追究到底。現在還有兩個孩子下落不明，我們也絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法