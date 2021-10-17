16歲登世界將棋冠軍 天才棋手張京鼎：整個人生都受影響

張京鼎說，當初是靠著動漫而愛上將棋，進而下定決心朝這方向努力，平時也會到「貓二步」將棋社團與同好切磋棋藝。（張京鼎提供）

2021/10/17 22:19

〔記者邱書昱／新北報導〕台灣之光！年僅16歲的將棋天才張京鼎今天（17日）在第八屆國際將棋大賽中，擊敗來自中國上海的許衎昀，奪得世界冠軍，目前棋力為業餘6段的他也是台灣最高段位者，談起對於未來的目標，他謙虛地說，還沒有多想，但希望讓台灣更認識將棋文化。

發源自日本的將棋，有點類似象棋，但是規則、走法等都有很大差別，張京鼎介紹，最大的特色就是吃掉對方的棋，可以拿到自己的陣營利用。目前就讀新北市中和高中的他受訪時語帶生澀，但談起將棋、對弈過程，卻有著成熟的想法。

當初會接觸到將棋，張京鼎說，全靠著動漫而愛上，進而下定決心朝這方向努力，從2018年開始自學，認識到位在台北市的「貓二步」將棋社團，每週六都會到固定地點下棋、切磋，自己也會上YouTube找影片觀摩。

聊起今天舉辦的國際將棋大賽，本來是要在日本舉辦，但疫情影響而改為線上，張京鼎從8月底的賽程，一路挺進16強，最終拿下冠軍，他說，這算是第一次參加大型賽事，難免會有些緊張，不過在與許衎昀的對弈上，前面幾局的戰術奏效取得優勢。

贏得冠軍後，馬上再和日本最強的將棋士藤井聰太來場演出性質的對弈，儘管張京鼎挑戰失敗，但對於自己的表現打了不錯分數。

雖然張京鼎對於未來還沒有明確目標，卻有非常憧憬的棋手永瀨拓矢，他說，當初被永瀨的一盤棋深深吸引，就連線上的棋賽都非常有印象，希望在未來的某天能夠與永瀨來場對弈。

現在棋齡近3年多的張京鼎認為，將棋真的影響他的人生，除了棋藝實力之外，在很多事情的觀點、看法都有不同，他期盼能將將棋的有趣推廣到台灣，使更多人喜愛。

自學象棋近三年的張京鼎在第八屆國際將棋大賽中擊敗中國選手贏得冠軍。（張京鼎提供）

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