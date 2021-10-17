16歲登世界將棋冠軍 天才棋手張京鼎：整個人生都受影響
〔記者邱書昱／新北報導〕台灣之光！年僅16歲的將棋天才張京鼎今天（17日）在第八屆國際將棋大賽中，擊敗來自中國上海的許衎昀，奪得世界冠軍，目前棋力為業餘6段的他也是台灣最高段位者，談起對於未來的目標，他謙虛地說，還沒有多想，但希望讓台灣更認識將棋文化。
發源自日本的將棋，有點類似象棋，但是規則、走法等都有很大差別，張京鼎介紹，最大的特色就是吃掉對方的棋，可以拿到自己的陣營利用。目前就讀新北市中和高中的他受訪時語帶生澀，但談起將棋、對弈過程，卻有著成熟的想法。
當初會接觸到將棋，張京鼎說，全靠著動漫而愛上，進而下定決心朝這方向努力，從2018年開始自學，認識到位在台北市的「貓二步」將棋社團，每週六都會到固定地點下棋、切磋，自己也會上YouTube找影片觀摩。
聊起今天舉辦的國際將棋大賽，本來是要在日本舉辦，但疫情影響而改為線上，張京鼎從8月底的賽程，一路挺進16強，最終拿下冠軍，他說，這算是第一次參加大型賽事，難免會有些緊張，不過在與許衎昀的對弈上，前面幾局的戰術奏效取得優勢。
贏得冠軍後，馬上再和日本最強的將棋士藤井聰太來場演出性質的對弈，儘管張京鼎挑戰失敗，但對於自己的表現打了不錯分數。
雖然張京鼎對於未來還沒有明確目標，卻有非常憧憬的棋手永瀨拓矢，他說，當初被永瀨的一盤棋深深吸引，就連線上的棋賽都非常有印象，希望在未來的某天能夠與永瀨來場對弈。
現在棋齡近3年多的張京鼎認為，將棋真的影響他的人生，除了棋藝實力之外，在很多事情的觀點、看法都有不同，他期盼能將將棋的有趣推廣到台灣，使更多人喜愛。