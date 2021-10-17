虎豹潭「三不管」？ 雙溪公所：市長指示三不管就由公所管

雙溪區公所有在虎豹潭立牌提醒民眾該處屬於水源保護區，禁止戲水、烤肉等一切水上活動。（記者吳昇儒翻攝）

2021/10/17 16:41

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪區虎豹潭溺水意外，台北市議員耿葳憂心恐成三不管地帶，對此，雙溪區公所主任秘書沈玠容說，市長侯友宜曾經宣示，新北市沒有「三不管」地帶，「三不管」地帶就由公所來管理，會派員加強巡查勸導。

耿葳指出，虎豹潭發生學童和家長遭溪水沖走意外，據她了解，家長們是透過「大方自然體驗」的臉書付費報名參加此活動，「大方自然體驗」前身為曾經立案的「涂大芳體驗自然文化公司」，後者雖於早年獲核准設立，但目前狀態已顯示為解散。一個意外再度引發出諸多三不管的棘手問題，恐讓民眾權益受到嚴重損害。

虎豹潭屬於台北水源特定區的保護範圍，由台北水源特定區管理局管轄，未列在新北市水域遊憩管理辦法限制區域內。對於外界「三不管」地帶的疑慮，沈玠容表示，會秉持市長的指示加強巡查，也請民眾多注意天候狀況。

新北市知名景點象鼻岩曾發生多起溺水救護案，但因涉及私人土地，引發無人管理的爭議，侯友宜曾經宣示，新北市沒有「三不管」地帶，只要位於新北市轄區「就是我負責！」

侯友宜表示，新北市轄區絕無「三不管地帶」，「只要三不管，就是新北市政府來管！」他身為新北市長，沒有推託之詞，「你不負責，就是我負責！」

雙溪區公所有在虎豹潭立牌提醒民眾該處屬於水源保護區，禁止戲水、烤肉等一切水上活動。（記者吳昇儒翻攝）

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